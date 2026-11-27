В пятницу Новороссийск подвергся атаке беспилотников ВСУ. Зафиксированы повреждения жилых домов и пожары. Известно о трех пострадавших. Aif.ru собрал подробности.

Дроны ВСУ атаковали Новороссийск утром

Утром в пятницу жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки беспилотников.

«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА», - сообщил в 6:12 в своем канале в мессенджере «Макс» глава города Андрей Кравченко.

Он призвал горожан и гостей Новороссийска не подходить к окнам и оставаться в помещениях со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, Кравченко посоветовал использовать в качестве укрытий подвалы зданий, подземные переходы и парковки.

Об отмене беспилотной опасности в Новороссийске было объявлено в 7:49.

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При атаке БПЛА в Новороссийске пострадали 3 человека

В результате атаки украинских дронов на Новороссийск медпомощь потребовалась троим пострадавшим, сообщил глава города Кравченко.

«Три человека обратились за медицинской помощью без госпитализации», - написал он в мессенджере «Макс».

По словам главы города, данные о пострадавших при атаке беспилотников ВСУ уточняются.

Обломки БПЛА повредили дома и котельную в Новороссийске

Падение обломков дронов ВСУ привело к повреждению домов в Новороссийске, сообщил глава города Кравченко.

«В Новороссийске зафиксированы повреждения трех жилых домов и котельной осколками БПЛА», - уточнил он.

По словам Кравченко, работу поврежденной котельной приостановили.

Глава города сообщил также, что падение фрагментов БПЛА вызвало пожары в двух частных домах в Широкой Балке.

Кравченко упомянул также о повреждении остекления многоквартирного дома на улице Видова.

«На всех адресах работают экстренные службы. Специалисты проводят обследования и оценивают нанесенный ущерб», - написал глава города в мессенджере «Макс».

Минобороны сообщило об отражении атак БПЛА в 11 регионах РФ

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 318 беспилотников ВСУ на российской территории, сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 318 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в публикации.

По информации оборонного ведомства, российские военные уничтожили дроны, атаковавшие Белгородскую, Брянскую, Калужскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую и Тульскую области.

Атака беспилотников пресечена также в Крыму.