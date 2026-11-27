Ладожский мост в Ленинградской области не получил повреждений во время атаки беспилотников, но был временно перекрыт. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Ладожский мост не пострадал, но был временно перекрыт», — написал глава региона в своем канале на платформе «Макс».

По словам Дрозденко, всего за ночь в Ленинградской области сбили 45 БПЛА.

Ранее в Новороссийске три человека получили травмы в результате атаки беспилотников. Им оказали медицинскую помощь, однако госпитализация не потребовалась.