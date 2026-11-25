В Новосибирске правоохранители выясняют обстоятельства массового ДТП с шестью пострадавшими, сообщает региональная Госавтоинспекция в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, инцидент произошел утром в среду на улице Речкуновской в Советском районе города. Там автомобиль Volkswagen, которым управляла девушка 2008 года рождения, столкнулся с Toyota Funcargo. Японскую машину отбросило на автомобиль Renault Sandero. Тот столкнулся с автомобилем Toyota Mark II, который в свою очередь врезался в SsangYong.

После ДТП в больницу доставили водителя и пассажира Volkswagen, двух пассажиров и водителя Toyota Funcargo, а также водителя Renault.

Ранее стало известно о гибели одного человека в результате столкновения автобуса с детьми и иномарки в Омске.