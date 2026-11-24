Пожилым людям необходимо даже на улице иметь при себе медицинский «тревожный чемоданчик» с лекарствами, рассказал в интервью «360» врач-кардиолог Денис Прокофьев.

Специалист рекомендовал пенсионерам всегда носить с собой препараты для купирования гипертонического криза - каптоприл и моксонидин и боли в сердце - нитроглицерин.

«Обязательно жидкая форма нитроглицерина, которая будет справляться с болью в области сердца и улучшать прогноз, даже если это симптом инфаркта, и сохранять жизнь», — сказал Прокофьев.

Ранее кардиолог Аурелио Рохас заявил, что считает японскую ходьбу эффективным упражнением для защиты сердца от различных заболеваний. Она повышает чувствительность организма к инсулину, нормализует артериальное давление и сокращает хроническое воспаление, сказал он.