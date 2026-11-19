Японская ходьба является простым и эффективным упражнением для защиты сердца от различных заболеваний, заявил кардиолог Аурелио Рохас.

«Лучшее упражнение, которое мы можем сделать для защиты нашего сердца, — это японская ходьба», — приводит его слова издание El Confidencial.

Японская ходьба предполагает, что человек будет ходить ежедневно по улице с разной интенсивностью 30 минут. Первые три минуты нужно идти с максимально возможной скоростью, но не бегая, еще три минуты — в гораздо более медленном темпе, и так далее, пояснил врач.

Рохас рассказал, что японская ходьба оказывает влияние на три основных фактора здоровья сердечно-сосудистой системы – она улучшает чувствительность организма к инсулину, нормализует артериальное давление и уменьшает хроническое воспаление.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что регулярные физические нагрузки помогают улучшить чувствительность мышц к инсулину при сахарном диабете второго типа.