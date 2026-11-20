Квашеная капуста поможет укрепить иммунитет в преддверии зимы, когда организм становится более уязвимым перед простудными заболеваниями. Об этом NEWS.ru заявил врач общей практики Андрей Кондрахин.

Зиму он назвал испытанием и временем частых простуд и воспалительных явлений. Чтобы поддержать организм, специалист посоветовал переключиться на цитрусовые — лимоны, апельсины и лаймы, а также включить в рацион красный болгарский перец, лук и чеснок.

Отдельно Кондрахин выделил ферментированные продукты, которые обогащают организм и позволяют насытить рацион витаминами. К ним он отнес квашеную капусту, яблоки и огурцы, подчеркнув, что речь идет именно о квашеных, а не о соленых продуктах.

Предпочтение врач рекомендовал отдавать натуральным источникам витаминов. Восполнять их недостаток исключительно с помощью специальных препаратов и биологически активных добавок, по его словам, не стоит.

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