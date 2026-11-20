Изменение цвета ладоней может быть важным диагностическим признаком, указывающим на заболевания внутренних органов, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, одним из наиболее тревожных симптомов является так называемая «печёночная ладонь».

«Есть так называемые печёночные ладони, терапевты так и называют их. Это когда ладони ярко-красного цвета становятся. Человек ничего особо не чувствует, иногда может быть зуд ощущать. Однако такая ладонь — один из первых симптомов заболеваний печени», — пояснил Кондрахин.

Врач подчеркнул, что при любых заметных изменениях цвета ладоней, будь то покраснение или пожелтение, следует незамедлительно обратиться к врачу.

«Если ладонь перестала быть нормального розового цвета, то, скорее всего, нарушена работа внутренних органов», — подытожил Кондрахин.

Ранее Кондрахин рассказал, что сильная головная боль, сопровождающаяся рвотой, может указывать на инсульт и другие опасные состояния.