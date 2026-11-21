Исследователи из Харбинского спортивного университета (Китай) провели метаанализ, чтобы определить, какой вид физической активности наиболее эффективен при нарушениях сна. Результаты работы, опубликованные в журнале Sleep and Biological Rhythms, перевел aif.

Специалисты проанализировали данные 30 рандомизированных контролируемых исследований с участием более 2500 взрослых с нарушениями сна из примерно десятка стран и регионов. Сравнивались разные форматы нагрузок: от силовых тренировок и высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT) до ходьбы, аэробных упражнений, тай-чи, цигун и пилатеса. Отдельное внимание уделили высокоинтенсивной йоге.

Выяснилось, что регулярная практика йоги улучшает сон в наибольшей степени — по сравнению с ходьбой, комплексными упражнениями, аэробикой и традиционными китайскими практиками. Оптимальным режимом исследователи назвали два занятия высокоинтенсивной йогой в неделю продолжительностью до 30 минут на протяжении 8–10 недель. При этом под высокоинтенсивной йогой подразумевается не медленная растяжка, а более быстрый переход от одной позы к другой с использованием веса собственного тела для создания сопротивления.

На втором месте по эффективности оказалась ходьба, на третьем — тренировки с сопротивлением (силовые нагрузки, включая пилатес и упражнения с отягощением). Эффект йоги, по оценке авторов, был «значительно более выраженным» по сравнению с аэробными упражнениями.

Этот вывод расходится с результатами другого обзора, опубликованного в 2023 году, согласно которому три занятия аэробикой или упражнениями средней интенсивности в неделю могут быть наиболее эффективны при нарушениях сна.

Авторы предупреждают: результаты следует интерпретировать с осторожностью из-за ограниченного числа включённых исследований и особенностей выборки. По их словам, необходимы дальнейшие высококачественные работы. Специалисты также напоминают, что универсального решения проблемы бессонницы не существует; если нарушения сна влияют на качество жизни, лучше проконсультироваться с врачом.

При бессоннице стоит сократить время нахождения в постели, пишет Men's Fitness со ссылкой на специалистов Американской академии медицины сна. Такой метод называется терапией ограничением сна: сокращение времени, проводимого в постели, увеличивает долю ночи, в течение которой человек действительно спит. В первые недели метод может вызывать усталость и снижение концентрации внимания, поэтому не рекомендуется применять его самостоятельно — продолжительность нахождения в постели должен подбирать специалист.