После обеда у некоторых людей возникает желание прилечь. Диетолог-нутрициолог Лорианна Шиньяр рассказала французскому изданию Santé Magazine, нужно ли выдерживать паузу перед дневным сном и как правильно организовать такой отдых, перевод статьи выполнил aif.ru.

По ее словам , специально ждать один-два часа после приема пищи необязательно. Если человек чувствует усталость, короткий сон может помочь восстановить силы и продуктивнее провести оставшуюся часть дня. При этом заставлять себя спать, если такой потребности нет, тоже не стоит.

Желание вздремнуть после обеда объясняется не только процессом пищеварения. В начале второй половины дня естественным образом снижается уровень бодрствования — это связано с циркадными ритмами организма. Обильная еда может усилить сонливость, особенно если человек недостаточно спал ночью.

Само по себе горизонтальное положение не останавливает переваривание пищи и опорожнение желудка. Однако у людей, склонных к гастроэзофагеальному рефлюксу, оно может спровоцировать неприятные симптомы. В положении лежа содержимое желудка легче попадает обратно в пищевод, вызывая изжогу и кислую отрыжку.

Тем, кто сталкивается с подобной проблемой, специалисты советуют не ложиться сразу после еды, а некоторое время оставаться сидя или отдыхать с приподнятой верхней частью тела. Если сонливость сильная, можно устроить короткий отдых полусидя. Также рекомендуется избегать слишком обильных порций и обращать внимание на продукты, провоцирующие рефлюкс.

Оптимальная продолжительность дневного сна после обеда составляет примерно 10–30 минут. Лучше всего отдыхать в промежутке с полудня до 15:00. Слишком продолжительный сон способен вызвать так называемую инерцию сна: после пробуждения человек чувствует себя разбитым и может ощущать еще большую усталость. Кроме того, поздний и долгий отдых иногда мешает нормальному ночному сну.

Если обед был особенно плотным, не обязательно полностью отказываться от дневного отдыха. Достаточно дождаться, пока исчезнет ощущение переполненного желудка. В качестве альтернативы можно совершить небольшую прогулку — она поможет почувствовать себя комфортнее после еды.

При этом сон после обеда сам по себе не приводит к набору веса. Как пояснила Шиньяр, даже получасовой отдых не препятствует похудению и не вызывает увеличения массы тела. На вес влияют рацион, физическая активность и образ жизни в целом.

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