Если человек спит положенные 6–8 часов, но все равно просыпается разбитым, это серьезный повод задуматься о здоровье. Врач-сомнолог Павел Кудинов в эксклюзивном интервью aif.ru раскрыл, в каких случаях стоит особенно насторожиться.

«Если ты поспал мало и при этом ты не бодрый — это вполне логично. Но если ты поспал полноценно, а утром чувствуешь себя разбитым, если ты хронически не высыпаешься, если просыпаешься по ночам или днем тебе снова хочется спать — надо задуматься, а нет ли у тебя остановок дыхания во сне», — заявил врач.

По словам Кудинова, подобные остановки дыхания (апноэ) мешают человеку полноценно восстанавливать силы. При этом последствия такого состояния могут быть фатальны.

«Остановки дыхания чреваты инфарктом, инсультом, внезапной смертью во сне», — предупредил Кудинов.

Специалист рекомендует не игнорировать тревожные симптомы. Если сон достаточной продолжительности не приносит отдыха, а ночные пробуждения стали регулярными, необходимо обратиться к сомнологу.

«Только специалист сможет выяснить, нет ли у пациента остановок дыхания во сне, и назначить своевременное лечение», — подытожил он.