Просмотр сериалов и листание соцсетей в кровати могут ослаблять привычную связь между постелью и засыпанием, следует из рекомендаций сомнологов Елены Царёвой и Михаила Полуэктова, опубликованных «Вечерней Москвой».

Для хорошего сна специалисты рекомендовали соблюдать регулярный режим: ложиться и вставать примерно в одно время. Постель желательно использовать для ночного отдыха, оставляя другие занятия за её пределами.

«Переход от активного бодрствования к сну должен быть постепенным. Для этого стоит примерно за час до укладывания заниматься спокойными и приятными делами», — говорится в публикации.

На качество отдыха влияют не только фазы сна, но и его продолжительность и непрерывность. Взрослым рекомендовано спать семь–девять часов. Частые пробуждения, после которых трудно снова заснуть, могут мешать чувствовать себя отдохнувшим утром.