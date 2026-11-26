Осенью и зимой утренняя сонливость и недостаток энергии могут быть связаны с сокращением светового дня и неподходящими условиями для сна. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

По словам специалиста, недостаток утреннего света может нарушать работу биологических часов и замедлять снижение уровня мелатонина. В результате человеку становится сложнее просыпаться. Кроме того, в холодное время года у некоторых людей появляются раздражительность, снижение энергии и интереса к привычным занятиям.

На качество отдыха также влияют высокая температура, сухость воздуха и духота в спальне. Врач рекомендовал поддерживать в комнате температуру около 18–20 градусов, регулярно проветривать помещение и следить за влажностью. Для облегчения пробуждения важно соблюдать стабильный режим сна и по утрам включать яркое освещение или выходить на короткую прогулку.

Дополнительно взбодриться помогут утренняя разминка, стакан воды и полноценный завтрак. Новиков также предупредил, что кофе не должен быть единственным способом борьбы с сонливостью, а интенсивные тренировки поздно вечером могут затруднять засыпание. Если снижение настроения и энергии сохраняется неделями и мешает повседневной жизни, следует обратиться к специалисту.

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