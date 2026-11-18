Врач-сомнолог Павел Кудинов в беседе с aif.ru рассказал о вреде перевода будильника с утра на несколько минут, отметив, что подобная тактика не только не помогает взбодриться, но и наносит вред качеству отдыха.

«Если мы переставляем каждые 5 минут будильник, то утренний сон получается все равно рваным, пробуждение становится менее приятным, скажем так. И все равно будешь чувствовать себя разбитым», — отметил Кудинов.

Сомнолог подчеркнул, что фрагментарный сон обманывает организм, из-за чего человек выходит из состояния отдыха уже уставшим.

«Поэтому лучше просто класть телефон или будильник подальше от себя, например, на другой конец комнаты, чтобы нужно было встать, чтобы его выключить», — добавил врач.

По мнению Кудинова, такой простой физический барьер заставит человека встать с кровати и окончательно проснуться, вместо того чтобы раз за разом переставлять время будильника и проваливаться в поверхностный и бесполезный сон.