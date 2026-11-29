Конец года - тяжелый и напряженный период. Впереди долгие каникулы, но до них надо еще дожить и переделать множество дел. Как безопасно повысить свою продуктивность и пережить период авралов aif.ru рассказал врач-невролог, заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ им. Сеченова, исполнительный директор Ассоциации междисциплинарной медицины, доктор медицинских наук Алексей Данилов.
Работать без сна и отдыха - мало того, что вредно, но еще и непродуктивно. Давно доказано, что сосредоточившись на одной задаче, через какое-то время человек теряет концентрацию внимания, и неизбежно ошибается. Поэтому не зря люди придумали перекуры. Вот только курить - здоровью вредить. Поэтому лучше обойтись без вредных привычек. Отвлекайтесь с пользой.
Чем заполнить паузу
Давно известно, что лучший отдых для организма — регулярная смена вида деятельности. Если ваша работа в основном умственная, то в перерыве нужно задействовать либо тело, либо эмоциональную сферу. По словам эксперта, полезно будет встать из-за стола, пройтись, подняться по лестнице, размять шею и спину или посмотреть на растения за окном. Эксперимент, который учёные из Университета Мельбурна (Австралия) провели с участием 150 студентов, показал, что даже 40 секунд созерцания крыши, на которой были высажены зеленые растения, помогали студентам делать меньше ошибок в задаче на внимательность, чем взгляд на пустую бетонную стену.
Хорошо работают и другие способы. Например, снять усталость и расслабиться помогают пара минут медленного дыхания, но обязательно с удлинённым выдохом. Для переключения также подходят музыка, стихи, чтение качественной прозы — они включают образные и эмоциональные системы мозга. А вот листание новостной ленты, скроллинг соцсетей, просмотр коротких видео не способствуют разгрузке, а, наоборот, продолжает нагружать внимание.
Перекусы у монитора тоже нельзя отнести к отдыху — это ещё одно занятие за рабочим столом. Лучше проведите полноценный, но не тяжёлый обед вне рабочего места, дополните его короткой прогулкой, сделайте паузу на чай без печенья и конфет, чтобы просто сменить обстановку.
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Ещё одна хорошая идея — дневной сон, особенно для тех, кто рано встаёт. В известном исследовании NASA пилоты дальних рейсов дремали в кабине в среднем 26 минут, и их бдительность и внимательность впоследствии заметно улучшились.
Оптимально делать короткий перерыв на 10–20 минут сна. Но если далеко не в каждом офисе есть такая возможность, то тем, кто работает удалённо, точно это стоит взять на вооружение, однако не стоит укладываться позже 15 часов и спать больше получаса. Более длительный сон погружает в глубокую фазу, после чего можно проснуться «разбитым». Людям с бессонницей дневной сон лучше исключить, поскольку они рискуют нарушить свой режим ещё значительнее.
Другие опции повысить продуктивность
Существуют специальные приемы, которые помогают настроить свой режим труда и отдыха. По словам эксперта, весьма эффективна, к примеру «техника помидора», придуманная Франческо Чирилло. Согласно ей, после каждых 25 минут работы нужно делать 5 минут перерыва, а после четырёх подобных циклов — прерваться на 15–30 минут. Кстати, если это время уделить физической активности, польза будет двойная - еще и для здоровья.
В то же время, при умственной работе важно оградить себя от отвлекающих факторов. На время наибольшей сосредоточенности лучше отключить уведомления телефона, а на накопившиеся сообщения отвечать раз в час.
Можно сформировать и собственные техники, главное чтобы в работе были запланированы регулярные короткие и более продолжительные паузы в течение дня.
Когда быть без сил — не норма
«В русском языке есть точное выражение для нормального состояния после рабочего дня — «приятная усталость». Это лёгкое напряжение мышц, которое наступает после завершения всех дел. Такая усталость проходит после вечернего отдыха и ночного сна. Утром человек просыпается бодрым и восстановленным, - говорит эксперт. - И совсем другое дело, если усталость окрашена раздражением: вы срываетесь на близких и коллег, долго не можете уснуть, хотя буквально валитесь с ног, просыпаетесь ночью и встаёте уже без сил. К этим признакам может присоединиться головная боль, которая усиливается к вечеру, боль в шее и спине, «песок» в глазах, ощущение, что любая задача требует непомерного усилия. Это «тревожная усталость», с помощью которой организм сообщает, что восстановление не успевает за нагрузкой».
В этом случае может понадобиться помощь специалиста.
Отдельного внимания заслуживает эмоциональное выгорание. В Международной классификации болезней 11 пересмотра (МКБ-11), вступившей в силу в 2022 году, его описывают, как следствие хронического рабочего стресса, с которым не удалось справиться. Выделяют три основных признака выгорания: истощение, растущую отстранённость или цинизм по отношению к работе, снижение профессиональной эффективности. Мысль «мне уже всё равно, что будет с проектом» — серьёзный повод остановиться.
Скорей сними мою усталость
Чтобы меньше уставать и продлить ощущение бодрости в течение дня, наш эксперт советует:
1. Планируйте сложные задачи на период наибольшей бодрости — у многих людей это первая половина дня. Вечер можно оставить для более простых дел.
2. Определите свой хронотип — «жаворонок» вы или «сова» — и, по возможности, стройте день с учетом индивидуальных ритмов, устраивая обязательные перерывы в работе.
3. Во время паузы за экраном разминайте спину, выполняйте упражнения для глаз.
4. Старайтесь заменить поездки на автомобиле и общественном транспорте пешими прогулками, выбирайте лестницу вместо лифта. Да, усталость, как ни странно, может происходить от гиподинамии.
5. Выпивайте последнюю чашку кофе ещё до обеда. И ведите учет потреблению этого напитка. 3 чашки в день - максимум.
6. Проведите хотя бы несколько вечеров без рабочих чатов и выключите уведомления после 20 часов.
7. Оцените ваш сон. В среднем взрослому человеку нужно 7-9 часов для сна. Ложиться спать желательно в одно и то же время. Это касается и будней, и выходных.
«И, наконец, присмотритесь к тому, не стала ли усталость фоном вашей жизни. Если это так, стоит обратиться к врачу. Важно понимать, что усталость сама по себе — не диагноз, а симптом. Записываться к терапевту или неврологу нужно, когда выраженная усталость держится две-три недели и дольше», - уверяет Данилов.