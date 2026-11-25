Психологи из Университета Ватерлоо под руководством профессора Джеймса Данкерта установили, что причиной хронической скуки может быть плохой сон. Подробнее - на aif.ru:

Не спят и скучают

Так как исследование наблюдательное, то напрямую пока не доказана причинно-следственная связь — плохой сон вызывает скуку или наоборот. А установлена лишь взаимосвязь одного с другим. Тем не менее, людям, у кого есть такая проблема и которым постоянно нечем занять себя, стоит взять на заметку новые результаты.

Ученые проанализировали данные 565 человек со склонность к скуке. У них устойчиво наблюдалось более низкое качество сна. Также исследователи отметили два интересных сопутствующих факта.

Спал 8 часов и не выспался. 5 причин плохого самочувствия по утрам Подробнее

Склонные к постоянной скуке люди чаще проводят время в телефонах перед сном в поисках быстрых впечатлений, это сбивает циркадные ритмы.

Застревание на одних и тех же мыслях, навязчивое прокручивание их в голове (руминация) еще больше усиливает проблемы с засыпанием.

Однако склонность к скуке не всегда связана с тем, что человек намеренно откладывает время сна и ложится позже обычного, такая корреляция проявилась только в одной группе участников исследования.

Когда не хватает самоконтроля

По словам профессора Данкерта, скукой страдают люди, у которых есть проблемы с самоконтролем. Человек не может направить себя на осмысленную деятельность. По этой же причине — из-за нехватки самоконтроля — возникают и проблемы с режимом сна и распорядком дня.

«Для большинства людей скука может служить призывом к действию. Но людям, страдающим от хронической скуки, очень трудно начать действовать, что может привести к целому ряду негативных последствий — от более высокого уровня депрессии и тревожности до учащения случаев употребления алкоголя и наркотиков, игровой зависимости и проблемного использования смартфонов», — рассказал профессор Данкерт.

Скука в отношениях. Психолог рассказала о причинах и способах преодоления Подробнее

Ученый отмечает, что пока не совсем понятно, что именно в человеке, подверженном хронической скуке, мешает ему регулировать не только свои мысли и эмоции, но даже такую простую вещь, как сон.

Как победить скуку

Людям, которые страдают от хронической скуки, исследователи предлагают следующие простые методы.

Соблюдать распорядок. В одно и то же время ложиться спать и вставать.

Избегать того, что может нарушить сон. Ограничить напитки с кофеином вечером, не пользоваться телефоном за полчаса-час до сна, обзавестись вечерними ритуалами, которые будут помогать соблюдать режим сна.