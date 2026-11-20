Психологи обнаружили связь между плохим сном и склонностью к скуке. Результаты нового исследования опубликовал журнал Personality and Individual Differences.

Исследователи из Канады проанализировали анкеты, которые заполнили две группы взрослых численностью 256 и 309 человек. Добровольцы отвечали на вопросы о склонности к скуке, качестве сна, «гигиене сна» (привычках, помогающих нормально высыпаться) и привычке бессмысленно затягивать отход ко сну. Вторая группа участников также оценивала свою склонность к навязчивым размышлениям.

Как оказалось, добровольцы из обеих групп, которые были сильнее подвержены скуке, чаще жаловались на плохой сон. При этом скучающие из второй группы заявляли о привычке откладывать отбой без видимой причины.

Авторы исследования считают, что обнаруженную связь отчасти можно объяснить руминацией — склонностью человека подолгу прокручивать в голове одни и те же мысли вместо того, чтобы действовать. В то же время навязчивые размышления усиливали ущерб от скуки, но не становились основной причиной плохого сна, то есть скучающий человек испытывает трудности со сном не только из-за того, что «пережевывает» свои мысли.

При этом авторы исследования отметили, что нашли связь, а не причину: возможно, что плохой сон сам по себе усиливает скуку.