Употребление овощей с высоким содержанием витамина C способствует укреплению иммунной системы и поддержанию защитных функций организма. Об этом говорится в материале портала Health, посвященном продуктам, которые могут стать дополнительным источником этого важного питательного вещества.

Среди наиболее полезных овощей выделяется болгарский перец. При этом красные, оранжевые и желтые разновидности содержат больше витамина C, чем зеленые. Значительное количество этого элемента также присутствует в брюссельской и красной капусте, а также в брокколи.

В список овощей, богатых витамином C, вошли листовая горчица, капуста кале, красный картофель и листовая кормовая капуста. Специалисты отмечают, что эти продукты легко включить в повседневный рацион: их можно использовать для приготовления салатов, омлетов, смузи, супов и овощных рагу.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов назвал продлевающие жизнь продукты.