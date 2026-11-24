Регулярное употребление листовой зелени, бобовых и оливкового масла первого отжима помогает поддерживать здоровье и снижать риск хронических заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, овощи, фрукты и зелень обеспечивают организм клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают замедлять процессы старения. Специалист также рекомендовал включать в рацион чечевицу, фасоль, нут и горох. Эти продукты содержат растительный белок, клетчатку и полезные вещества. Цельнозерновые продукты, в свою очередь, помогают поддерживать здоровый вес и контролировать уровень сахара в крови.



Умнов отметил пользу жирной рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сосудов и работу мозга. Оливковое масло первого отжима способствует снижению воспаления и поддержанию эластичности сосудов, а кисломолочные продукты помогают сохранять здоровую микрофлору кишечника и поддерживать иммунитет.

При этом врач подчеркнул, что рацион должен быть разнообразным, а питание — умеренным. Даже полезные продукты при чрезмерном употреблении могут привести к набору веса, который повышает риск развития различных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что употребление рыбы в детстве снижает риск болезни Крона.