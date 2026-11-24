Нас приучили думать, что физнагрузки для здоровья — это тяжело и долго: нужно часами потеть в тренажерном зале или на дистанции в 10 000 шагов в день, или на длительной пробежке. Но новое масштабное исследование говорит об обратном.

Его провели ученые из Университета Колорадо в Аншутце и опубликовали в свежем номере научного журнала Obesity («Ожирение»).

Суть эксперимента

Исследование переворачивает наше представление о фитнесе. Оказывается, для лучшего контроля уровня сахара в крови и защиты сердца гораздо важнее не то, сколько вы двигаетесь, а то, как именно вы распределяете эту нагрузку в течение дня.

Ученые пригласили 30 взрослых добровольцев с избыточным весом или ожирением, которые вели сидячий образ жизни (проводили сидя более шести часов в день). Их попросили уделять 45 минут в день быстрой ходьбе. Так нужно было поступать по пять дней в неделю на протяжении шести недель. Всех участников эксперимента разделили на две группы:

В первую вошли те, что совершала одну непрерывную 45-минутную прогулку в день.

Во второй группе её разбивала на девять коротких пятиминутных прогулок, распределенных по всему дню.

Важно, что общее время, посвященное спорту, было одинаковым — 45 минут в день. Одинаковым было и количество сжигаемых калорий. А вот результаты анализов крови оказались совсем разными, и сильно удивили ученых.

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Цифры, которые говорят сами за себя

Чтобы отследить реакцию организма, исследователи использовали непрерывный мониторинг уровня глюкозы — датчик, который считывает показатели сахара в крови 24 часа в сутки.

У участников второй группы, совершавших прерывистые прогулки, время нахождения глюкозы крови в здоровом диапазоне в течении суток увеличилось с 82% до 94%. Для сравнения, у первой группы, которая честно выхаживала свои 45 минут за один раз, этот показатель не просто не вырос, а стал хуже — упал с 89% до 80%.

Кроме того, у тех, кто часто вставал из-за стола, уровень сахара стал гораздо стабильнее. У них реже случались резкие его падения — эпизоды гипогликемии.

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Почему это работает?

«Наши результаты показывают, что то, как мы распределяем физическую активность в течение дня, может быть столь же важным, как и ее объем, — говорит ведущий автор исследования Одри Бергуиньян из Университета Колорадо Аншутц. — Вместо того чтобы полагаться исключительно на одну тренировку, регулярное прерывание длительного сидения короткими прогулками может принести дополнительную пользу для регулирования уровня глюкозы в крови, особенно у людей, подверженных риску развития диабета 2 типа».

Авторы исследования предполагают, что секрет кроется в повторяющихся мышечных нагрузках. Когда мы долго сидим, мышцы «спят» и почти не потребляют глюкозу из крови. Короткая пятиминутная прогулка будит их, заставляя активно поглощать сахар для работы. Повторяя это действие 9 раз в день, мы не даем глюкозе застаиваться в крови, постоянно «открывая ворота» для его усвоения.

С другой стороны, известно, что непрерывное сидение более 60 минут — это независимый фактор риска болезней сердца и обмена веществ. Даже если вы вечером честно отработаете час в спортзале, долгие часы неподвижности в офисе все равно нанесут вред сосудам. Похоже, так происходило с первой группой, которая сжигала калории во время длинной ходьбы, но продолжала проводить долгие часы в неподвижности между прогулками. Вторая же группа фактически, разбив свой сидячий день, не давала метаболизму замедлиться большую часть суток.

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Как применить это в жизни?

Главный вывод исследования: прерывание длительного сидения может быть даже важнее для профилактики диабета 2 типа, чем продолжительность самой тренировки. Это отличная новость для тех, у кого нет времени на спортзал. Чтобы защитить свое здоровье, не нужно покупать абонемент. Достаточно встроить движение в рутину будней. Вот как это лучше сделать:

Работайте с таймером, чтобы каждые 60–90 минут, а еще лучше 45-60 мин., он напоминал вам о необходимости заняться 5-минутной физкультурой.

Всегда выходите на одну остановку раньше и проходите ее пешком.

Парковаться тоже лучше подальше от офиса или магазина.

Всегда выбирайте подъем по лестнице на своих двоих лестницу вместо лифта.

Часть работы, вроде переговоров по телефону или прослушивания информации можно свершать во время прогулки.

Согласитесь, это здорово, когда не надо выкраивать время для долгой тренировки. Будьте уверены, ваше здоровье начинает улучшаться ровно в тот момент, когда вы встаете со стула. Эффект сохраняется и позже, ведь метаболизм глюкозы заведен и моментально он не останавливается.