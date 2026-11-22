Мы привыкли считать, что ясность ума в старости — награда за интеллектуальный труд. Однако работы последних лет показывают, что за устойчивость когнитивных функций отвечают ... ноги, точнее — движение. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Раньше считалось, что для сохранения ясности ума нужно прежде всего «чаще активировать мозг» — решать кроссворды, учить языки, осваивать новые навыки. Современные исследования всё активнее указывают на другой, куда более простой и физиологичный путь. Ключ к устойчивости когнитивных функций с возрастом во многом лежит через движение.

От настроения до структуры мозга

Исследования, опубликованные в Medicine & Science in Sports & Exercise, показали, что у изначально малоподвижных взрослых среднего возраста три месяца регулярных аэробных занятий (по 45 минут три раза в неделю) приводили не только к улучшению настроения и повышению мотивации, но и к ускорению реакции в задачах на внимание, а также к изменениям в электрической активности мозга, связанным с лучшей регуляцией эмоционального состояния. Иными словами, эффект от тренировок выходит далеко за пределы «просто хорошего самочувствия» и затрагивает базовые механизмы работы нервной системы.

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Мозг как архитектура

В крупном исследовании на базе UK Biobank (2025), охватившем почти 20 000 человек в возрасте от 45 до 82 лет с использованием данных МРТ и тестов памяти, было показано: более высокая повседневная активность связана с большим общим объёмом мозга, лучшей сохранностью серого и белого вещества, а также с меньшим объёмом белых пятен — маркеров сосудистых повреждений. Более того, путь от активности к лучшей кратковременной памяти частично объяснялся именно структурными изменениями: сохранностью объёма мозга и отсутствием признаков его возрастного «изнашивания». Это означает, что регулярное движение работает как своего рода поддерживающая терапия для архитектуры мозга, замедляя те дегенеративные процессы, которые мы привыкли считать неотъемлемой частью старения.

Гиппокамп: главная мишень

Отдельного внимания заслуживает гиппокамп — древняя структура, критически важная для формирования новых воспоминаний и пространственной навигации. Исследования последних лет позволили заглянуть глубже. Результаты шестимесячного эксперимента с участием здоровых пожилых людей (65–85 лет) (Aging and Disease, 2024), в котором сравнивались три режима тренировок (низкой, средней и высокой интенсивности), показали, что только группа высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT) продемонстрировала значимое улучшение гиппокамп-зависимой памяти.

На МРТ-сканах у этих участников наблюдалось не только замедление возрастного уменьшения объёма корковых областей, включая гиппокамп, но и усиление функциональных связей между нейронными сетями. Интересно, что эти улучшения коррелировали с изменениями уровня мозгового нейротрофического фактора (BDNF) и кортизола в крови. BDNF — это белок, который поддерживает рост, выживание и пластичность нейронов, поэтому его часто называют «удобрением для мозга». Таким образом, физическая нагрузка, особенно интенсивная, запускает биохимический каскад, который буквально питает память.

Но и гиппокамп — не единственная мишень. Современные работы показывают, что разные типы упражнений могут действовать через несколько взаимодополняющих путей. Например, исследование 2025 года, посвящённое пожилым людям с риском диабета второго типа, выявило, что силовые тренировки способны поддерживать когнитивные функции даже на фоне уменьшения общего объёма гиппокампа, а увеличение объёма его отдельной подобласти — субикулума — коррелировало с улучшением ассоциативного обучения. Проект Fit4Alz, результаты которого также были опубликованы в 2025 году, показал, что 12-недельные программы как аэробных, так и силовых тренировок (в том числе в сочетании с когнитивными упражнениями) улучшают когнитивные показатели у пожилых людей с уже имеющимися признаками снижения. А мета-анализ 2025 года в The Journals of Gerontology подтвердил, что физические упражнения в целом значимо улучшают когнитивные функции у пожилых, особенно тормозный контроль, переключение внимания, память и вербальную беглость, и связал этот эффект с улучшением мозгового кровотока.

Почему движение работает

За общими эффектами стоит несколько взаимосвязанных механизмов. Помимо уже упомянутого BDNF, важную роль играют миокины — сигнальные молекулы, которые выделяются работающими мышцами и могут напрямую влиять на мозг, поддерживая нейропластичность. Кроме того, движение улучшает кровоснабжение мозга, снижает хроническое воспаление и усиливает нейрогенез (образование новых нейронов) в гиппокампе. И даже одна короткая сессия активности способна дать немедленный эффект. Исследование 2025 года с использованием электроэнцефалографии (ЭЭГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ) показало, что физическая нагрузка одновременно улучшает рабочую память и усиливает связь между электрофизиологическими маркерами, критичными для удержания информации в уме.

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Достаточно даже танцев!

Всё это меняет практическую сторону вопроса. Если раньше рекомендации часто сводились к общим советам «больше ходить», то теперь становится ясно, что важна не только регулярность, но и разнообразие нагрузки, а иногда и их интенсивность. Для кого-то отправной точкой может стать и 10–15 минут быстрой ходьбы или танцев. Однако современные данные говорят о том, что добавление хотя бы коротких эпизодов более интенсивной активности (например, интервальных тренировок или упражнений с сопротивлением) может дать дополнительный импульс для гиппокампа и сосудистой системы мозга. При этом не обязательно сразу менять весь образ жизни. Даже замена одного часа сидения перед экраном на десять минут движения уже запускает те же самые механизмы. А именно: приток крови, выброс нейротрофических факторов, снижение фонового воспаления, которые в долгосрочной перспективе определяют, насколько хорошо мозг будет справляться с задачами на внимание и память через десятилетия.

Таким образом, картина, которая вырисовывается из исследований последних лет, довольно ясна. Мозг стареет не только и не столько от недостатка интеллектуальных задач, сколько от недостатка движения. Физическая активность — это не просто «физкультура» для тела, а мощный нейропротекторный фактор, который укрепляет структуру мозга, поддерживает его пластичность и биохимический баланс. И, что важно, порог входа здесь очень низок. Начать можно с того, чтобы просто встать и пройтись.