Сегодня появляются препараты, способные замедлить развитие болезни Альцгеймера, но помогают они лишь на ранней стадии — когда заболевание, как правило, остается незамеченным. Поэтому чем раньше будет поставлен диагноз — тем больше шансов сохранить память и самостоятельность пациентов.

Чтоб подтвердить болезнь Альцгеймера, человеку приходится проходить ПЭТ-сканирование мозга или сдавать спинномозговую жидкость, полученной при люмбальной пункции (через прокол в спине). Оба метода дорогие, сложные и неудобные для пациента. Хорошая новость: появился тест, который может заменить дорогостоящие исследования обычным анализом крови и его точность — выше 90%.

Как работает новый тест и можно ли ему доверять?

Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

В настоящее время в клиническую практику вошёл анализ крови PrecivityAD2.

Цель исследования — фосфорилированный тау-белок (p-tau217). В многочисленных работах он демонстрирует наиболее высокую точность и позволяет отличить болезнь Альцгеймера от других форм деменции.

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Во время теста определяется соотношение двух форм амилоида-бета (Aβ42/40) к проценту p-tau217. По ним вычисляется единый показатель — вероятность амилоидных отложений в мозге.

Независимая проверка теста показала, что общая точность метода — 91%, чувствительность — 90%, специфичность — 92% при сравнении с данными ПЭТ-сканирования. Это означает, что анализ крови способен с высокой надёжностью как выявить наличие амилоидных бляшек, так и с большой вероятностью исключить их у человека с другими когнитивными жалобами.

Ложка дегтя

У метода есть ограничения. На уровень биомаркеров могут влиять сопутствующие состояния — например, снижение функции почек или сердечно-сосудистые факторы риска. Кроме того, у части пациентов результат оказывается промежуточным, что требует врачебной интерпретации. Поэтому анализ крови не заменяет диагноз, а служит дополнительным инструментом, который помогает врачу избежать ненужных инвазивных процедур.

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Второе ограничение — тест не относится к рутинным. Лаборатория должна быть оснащена высокоточным масс-спектрометром, а персонал — обладать квалификацией для работы с этим оборудованием и интерпретации сложных спектров.

И тем не менее, это делает диагностику заболевания более доступной, что позволяет выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии. В США тест уже допущен к применению у взрослых старше 40 лет с признаками когнитивных нарушений.