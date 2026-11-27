В холода чаще хочется съесть что-нибудь горячее, сытное — как правило, это жирные продукты, например, сало. Что нужно знать о питании зимой, чтобы и поддержать организм, и фигура не пострадала, мы попросили рассказать известного диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.

Почему мы зимой полнеем?

— Кроме согревающего действия пищи, зимой есть ещё одна проблема с питанием, — рассказывает диетолог. — В это время года мы обычно набираем вес. Возможно, это связано с древним механизмом подготовки организма человека и животных к неблагоприятным условиям. Уже с осени, как световой день укорачивается, мы начинаем меньше двигаться, становимся более тревожными, заедаем тревогу калорийной пищей — жирами, белками, углеводами. Естественно, из-за этого увеличивается вес тела.

Поскольку это очень нежелательно, нам нужно потреблять меньше сахара и всего, что содержит его в больших количествах — выпечки, булочек, тортов, кондитерских изделий и т. п. Углеводы полезно получать в продуктах, из которых они медленно усваиваются, это овсянка, гречка и другие крупы, хлеб из грубой муки, овощи.

Как всё-таки быть с салом?

— Естественно, мы едим больше жиров, и они в холода реально нас согревают, — продолжает Михаил Гинзбург. — В отличие от углеводов, они обеспечивают долгое тепло. Но при этом важно выбирать хорошие жиры и жирные продукты. В первую очередь, я рекомендую жирную рыбу, оливковое и льняное масло, авокадо и тёмный горький шоколад. У этих продуктов идеальный набор жирных кислот и их полезное действие показано во многих научных исследованиях.

Всегда зимой встаёт вопрос о сале, нужно его есть для согревания или нет? Часто ещё добавляют, что полезной олеиновой жирной кислоты в нём столько же, сколько в оливковом масле. Её действительно много в сравнении с другими жирами — от 40 до 50%, но это почти в полтора раза меньше, чем в оливковом масле (70% и выше). К тому же в сале гораздо больше неполезных насыщенных жирных кислот. Моя позиция — всё зависит от дозы, до определенного количества любой продукт безвреден. Для сала и сливочного масла оптимальной дозой я считаю 10–15 г в день. И вот в таком количестве они пойдут только на пользу.

Согревает в мороз. Какие блюда можно приготовить с салом Подробнее

Белки реально нас согревают

— По этой же причине, я не советую много есть красного мяса (свинина, говядина, баранина), в нём всё же много насыщенных жиров, — объясняет эксперт. — В научных исследованиях показано, что потребление такого мяса чаще 2 раз в неделю повышает в 2–2,5 раза риск сердечно-сосудистой смертности. Понимаю, что нам в холода хочется есть больше мяса, и это объяснимо, ведь оно реально обладает хорошим согревающим действием. Но я рекомендую другие высокобелковые продукты. Курица и индейка в смысле согревания не хуже, но не обладают негативными эффектами. Очень хороши и другие источники белка — яйца, творог, бобовые.