Кофе, чай и какао объединяет то, что все они содержат кофеин (а какао ещё и теобромин), который мешает заснуть. Поэтому, чем ближе к ночи, тем меньше смысла пить эти напитки. Но «безопасное» время зависит от напитка и от индивидуальной чувствительности к кофеину — и это, как правило, не конкретная цифра, а диапазон.

Кофе: нежелательный тонус

Единого для всех правила нет, но есть несколько ориентиров.

Самый распространённый совет — не пить кофе как минимум за 6 часов до сна. Если человек ложится в 23:00, употреблять кофе желательно не позднее 17:00. Некоторые специалисты советуют не пить кофе за 8 часов до сна — иначе кофеин может снизить общее время сна. Секрет дофамина. Ученые поняли, почему даже сладкоежки любят горький кофе Подробнее

Такой разброс объясняется индивидуальным метаболизмом. Период полувыведения кофеина у здоровых взрослых составляет от 2 до 10 часов, и во многом это определяется геном CYP1A2. Примерно у 46% людей половина кофеина выводится приблизительно за 4 часа, а у 10% — более чем за 7 часов. То есть, если у человека медленный обмен веществ, кофе, выпитый даже за обедом, вечером всё ещё будет действовать. Исследования показывают, что кофеин, принятый даже за 6 часов до сна, может сократить общее время сна более чем на час. Поэтому для чувствительных людей разумный ориентир для приема кофе — около 13:00–14:00 часов.

Даже тем, кто спокойно засыпает после вечернего кофе, нужно помнить, что напиток может сокращать глубокую фазу сна. В результате человек будет высыпаться хуже, даже если он сам этого не замечает. Время бодрости. Что лучше пить после 60 лет: черный кофе или декаф Подробнее

Чай: не только кофеин, но и крепость

С чаем ситуация похожая, однако есть нюансы. В чашке чёрного чая (220 мл) содержится около 50 мг кофеина, зелёного — около 22 мг . Это меньше, чем в кофе, но чувствительным людям достаточно и этого.

Сомнологи советуют отказаться от чая (особенно крепко заваренного) минимум за 6 часов до сна, а если есть проблемы с засыпанием — за 8 часов. Важно не только время, но и сорт: крепкий чёрный или пуэр бодрят сильнее, чем лёгкий белый. А вот травяные чаи без кофеина (ромашка, мята, мелисса) — правильный вечерний вариант. Химический коктейль. Ученые выяснили, какой чай из пакетиков самый опасный Подробнее

Какао: недооценённый источник кофеина

Какао и горячий шоколад часто воспринимают как «уютный» вечерний напиток, но это ошибка. Какао-бобы также содержат кофеин и теобромин — стимуляторы, которые могут учащать пульс и мешать засыпанию. В напитке какао (200 мл) содержится примерно 8–35 мг кофеина — меньше, чем в кофе, но не нулевое содержание. Чем крепче и горче напиток, тем больше в нём стимуляторов.

Рекомендации по времени здесь мягче, но лучше избегать крепкого какао и горячего шоколада за 2–3 часа до сна, а чувствительным людям — за 3-4 часа. Магический напиток согреет в ноябре. Правила приготовления идеального какао Подробнее

Запомните:

Кофе — до обеда (или минимум за 6–8 часов до сна)

Чай — не позже чем за 4–6 часов

Какао — не позже чем за 2–3 часа

«Главный ориентир — собственные ощущения, — рассказал aif.ru кандидат фармацевтических наук, автор книг по кулинарии и здоровому питанию Игорь Сокольский. — Если вы замечаете, что даже дневная чашка кофе или крепкого чая мешает вам заснуть, сдвиньте „дедлайн“ на более ранний срок».