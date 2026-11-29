Бороться с сезонным аффективным расстройством помогают светотерапия, режим сна и мелатонин, рассказал врач-онколог Владимир Ивашков.

«Начало зимы. Сил нет, тянет спать и на сладкое, радоваться не получается. Если так бывает каждый декабрь и само проходит к весне, у этого состояния есть название: сезонное аффективное расстройство (САР)», - написал он в своем Telegram-канале.

Врач отметил, что САР страдают от 1 до 10% людей, причем женщины чаще, чем мужчины.

Ивашков, что для лечения САР в клинических рекомендациях светотерапия является методом первой линии.

«Нужна лампа на 10 000 люкс, это примерно в 20 раз ярче обычного комнатного света. Сеанс длится 20–60 минут, лучше сразу после пробуждения», - рекомендовал он.

По словам специалиста, в канадском исследовании CAN-SAD лампа сработала так же, как антидепрессант: ответ на лечение у 67% в обеих группах, ремиссия примерно у половины. При этом лампа помогала быстрее: разница была заметна уже через неделю. При этом врач предупредил, что у страдающих биполярным расстройством пациентов лампа может спровоцировать манию, поэтому перед применением этого способа им следует сначала обратиться к врачу.

Еще одним эффективным способом борьбы с САР является соблюдение режима.

«Вставайте в одно время, даже в выходные. Гуляйте в светлое время: даже в пасмурный день на улице в разы светлее, чем в офисе. Не отсыпайтесь до полудня, от этого внутренние часы сбиваются еще сильнее», - посоветовал Ивашков.

Онколог рассказал, что при легкой депрессии может помочь зверобой. В этом случае он работает лучше плацебо, при этом прием зверобоя проблематичен в связи с тем, что ослабляет действие многих лекарств. Так, его нельзя сочетать с оральными контрацептивами, антикоагулянтами, антидепрессантами. Зверобой также может повышать чувствительность к свету.

Прием мелатонина при САР помогает выровнять ритм сна, однако многое в случае с сезонным аффективным расстройством зависит от времени приема, поэтому подбирать его лучше с врачом. Кроме того, его с осторожностью следует принимать тем, кто лечится некоторыми антидепрессантами, рассказал врач.

Ранее Ивашков предупредил, что привычка проверять время на телефоне после ночного пробуждения может усугублять бессонницу.