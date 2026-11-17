Перед посещением врача следует правильно подготовиться к этому визиту. Как это сделать, рассказал в своем Telegram-канале врач-онколог Владимир Ивашков.

На приеме у врача пациенту важно быстро, четко и детально рассказать о симптомах, которые его привели в больницу, но далеко не всегда так получается, и доктор вынужден тратить много времени, чтобы собрать необходимую информацию.

Так, по данным исследований, на которые ссылается Ивашков, если врач перебивает пациента для уточнения информации, в среднем это случается уже на 11-й секунде разговора.

Чтобы рассказать о своих симптомах буквально за минуту и не упустить ничего важного, следует заранее фиксировать происходящее, пояснил Ивашков. Необходимо записывать конкретную дату и время появления симптомов, как долго они длились, какие были ощущения — ныло, жгло, кололо или давило. Также надо записать, что было до появления симптомов: какая еда и напитки употреблялись, случались ли стресс, недосып или чрезмерная нагрузка, принимались ли какие-либо лекарства. Если кроме основного симптома были дополнительные, к примеру, головокружение или тошнота, это тоже надо зафиксировать. Если для устранения симптома помогли какие-то препараты или действия (сон, помещение в тепло), то надо записать, что именно помогло. Если ничего не помогло — это тоже стоит пометить.

В случае, если симптомы продолжаются несколько дней, то записывать нужно каждый и сразу, не откладывая на потом.

«Память подводит всех: в ней остаются самый тяжелый эпизод и самый последний, а остальное стирается», — пояснил Ивашков.

Перед посещением врача собранную информацию необходимо свести в одну таблицу, которую и надо показать доктору, — он за минуту увидит то, что ему пришлось бы вытягивать из пациента и тратить на это время приема.

При этом Ивашков подчеркнул: если симптом резкий и сильный, дневник подождет — необходимо сразу обращаться к доктору.