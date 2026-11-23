Жёсткие диеты и голодание заставляют организм воспринимать недостаток пищи как угрозу и снижать расход энергии, рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова «Вечерней Москве».

По словам врача, это связано с адаптивным термогенезом: при резких ограничениях обмен веществ замедляется, а энергозатраты сокращаются сильнее, чем можно было бы ожидать только из-за уменьшения массы тела.

«Обмен веществ зависит от мышечной массы (чем ее больше, тем выше метаболизм), бытовой активности, а также от сна и стресса», — говорится в публикации.

Для похудения Русакова предложила умеренный дефицит калорий вместо голодания. Она также отметила влияние хронического недосыпа на гормоны голода и сытости: недостаток сна повышает тягу к калорийной пище и способствует снижению расхода энергии.