Обычная прогулка после ужина может положительно влиять не только на пищеварение, но и на здоровье мозга. Невролог Фавад Миан рассказал изданию Parade, почему стоит добавить эту привычку в вечерний распорядок. Перевод статьи выполнил aif.ru.

По словам специалиста, физическая активность после еды помогает мышцам активнее использовать глюкозу в качестве источника энергии. Благодаря этому уровень сахара в крови повышается не так резко, а со временем такая привычка может способствовать улучшению чувствительности организма к инсулину.

Это важно и для работы мозга. Инсулинорезистентность связана не только с повышенным риском диабета второго типа, но и с повреждением кровеносных сосудов, в том числе тех, которые снабжают мозг кислородом и питательными веществами.

Кроме того, вечерняя прогулка может помочь снизить уровень кортизола — гормона стресса, из-за которого бывает сложнее расслабиться и заснуть. По словам Миана, после небольшой физической активности организму легче перейти в состояние покоя.

При этом необязательно устраивать полноценную тренировку или проходить несколько километров. Исследование, опубликованное в журнале Sports Medicine в 2022 году, показало, что даже короткие периоды легкой ходьбы продолжительностью от двух до пяти минут помогают смягчить повышение уровня глюкозы и инсулина после еды.

Специалисты советуют начинать двигаться вскоре после ужина. Для этого достаточно прогуляться вокруг дома, пройтись по кварталу или выйти на улицу с собакой. Главное — не проводить весь вечер без движения.

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