Атмосфера французского кино обладает особым шармом. На экране все выверено до мелочей: костюмы, макияж, декорации, игра света… Особенно важно — что стоит на столе у героев французских фильмов. Это всегда изящные элегантные блюда, конечно, очень вкусные — уверен зритель. На конкурсе авторской кухни Studio Gourmet знаменитого московского шефа Андрея Шмакова темой для участников стало французское кино. Шеф-повара поделились с aif.ru рецептами, вдохновленными французскими фильмами, все блюда можно приготовить в домашних условиях.

Министр на Ртвели (Бри в миндале с виноградом)

Автор Сергей Щур – шеф-повар технолог грузинских винных баров Megobari

Вдохновение Сергею принес фильм «Сады осенью» грузинского и французского режиссера Отара Иоселиани, фильм снимался во Франции. Главный герой фильма — министр, который уходит в отставку и наконец начинает жить. Это блюдо вызывает радость к жизни и пробуждает воспоминания от простых человеческих радостях, таких как праздник сбора урожая, для режиссера Отара Иоселиани, как и для нас, такая простая человеческая радость жизни — Ртвели, праздник сбора винограда.

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125 г сыра бри

½ яйца

70 г хлопьев миндаля

30 г муки

60 г винограда в сиропе

50 мл сиропа от винограда

5 г зерен граната

Виноград в сиропе:

65 г белого винограда 20 г сахара 3 г цедры апельсина 2 г цедры лимона 40 мл воды

Шаг 1. Делаем виноград в сиропе: виноград разделить на мини гроздья по 60-65 г.

Шаг 2. Половину сахара растопить в сухой кастрюле, до образования легкой светлой карамели. Добавить воду и оставшийся сахар. Довести до кипения и добавить остальные ингредиенты. Проварить 1-2 мин до полного растворения сахара и добавить виноград.

Шаг 3. Варить на среднем огне 2-3 минуты. Виноград станет светлее. Хранить в сиропе.

Шаг 4. Для панировки сыра бри: часть миндаля поломать руками в более мелкую крошку, добавить часть муки.

Шаг 5. Сыр обвалять в муке, затем в яйце и миндале. Повторить панировку при необходимости чтоб закрыть сыр полностью.

Шаг 6. Бри обжарить во фритюре до слегка золотистого цвета, переложить на противень, запекать в конвектомате при 200 градусах на 5-6 минут. Через 3 минуты перевернуть.

Шаг 7. Виноград прогреть в сиропе. В тарелку выложить сыр, сверху выложить виноград. Оставшийся сироп выпарить в 2 раза и полить вокруг сыра.

«Противоположные миры» (Перепелка с фуа-гра, кремом из репы и топинамбура и фуа-гра из лисичек)

Рецепт Юрия Голоперова, шеф-повара ресторана Lark Café

«Это горячее блюдо вдохновлено фильмом Клода Шаброля «Кузены» и раскрывает на языке гастрономии главный конфликт фильма — столкновение двух героев с абсолютно разным мировоззрением.

Мир Шарля (провинция): Земляной, честный и текстурный крем из репы и топинамбура, а также «фуа-гра» из лисичек. Корнеплоды и дикорастущие грибы символизируют деревенское происхождение героя, его чистоту и внутреннюю простоту.

Мир Поля (парижский декаданс): Благородная перепелка, начиненная классической французской фуа-гра, и глянцевый, концентрированный соус жу. Это воплощение столичной роскоши, порока, буржуазного лоска и излишеств, в которые погружается Шарль.

На тарелке эти два мира не просто соседствуют, они проникают друг в друга, настоящую фуа-гра гармонично дополняет ее имитация — «фуа-гра» из лисичек.

5 мл оливкового масла

5 мл масла виноградной косточки

тимьян

5-10 сливочного масла

10 г тертого пармезана

2 мл зеленого масла

микро-зелень

Перепелка:

1 перепелка

25 г фуа-гра

20 г свежего шпината

соль и черный перец

15 г запеченной репы

15 г запеченного топинамбура

Для соленада:

1 стакан воды

Кориандр, гвоздика, лавровый лист, черный и душистый перец, корица

20 г соли

5 г сахара

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Куриный бульон жу (50-60 мл на 1 порцию):

800 г куриных крылышек, ножек, хребет перепелки

3 л воды

1 луковица

½ моркови

3 зуб. чеснока

30 мл растительного масла

30 г сливочного масла

10 г томатной пасты

тимьян, стебель сельдерея

Овощное пюре (30 г на 1 порцию):

100 г запеченной репы

100 г запеченного топинамбура

50 мл овощного бульона

100 мл кокосового молока

соль

Фуа-гра из лисичек (10 г на 1 порцию):

300 г очищенных лисичек

10 г лука

10 г чеснока

тимьян

20 мл оливкового масла

40 г сливочного масла

соль

100 мл белого вина

100 мл грибного бульона

Шаг 1. Перепелку разделываем, вынимаем хребет, стараясь чтобы кожа осталась целой. Половину перепелки маринуем в соленаде в течение 12 часов.

Шаг 2. Репу и топинамбур запекаем с пряными травами и солью, завернув в фольгу по отдельности. Потом нарезаем кубиком.

Шаг 3.Из куска фуа-гра вырезаем брусок (25 г) размером 5 см на 1 см. Натираем солью.

Шаг 4. Шпинат бланшируем и охлаждаем, после обсушиваем на бумажном полотенце.

Шаг 5. Выкладываем на пищевую пленку шпинат, топинамбур, репу, фуа-гра и заворачиваем в рулет. Ждем минут 5, чтобы сформировался рулет, аккуратно разворачиваем.

Шаг 6. На пищевую пленку выкладываем перепелку, в центр выкладываем рулет из начинки, добавляем соль и молотый перец. Заворачиваем все вместе в ровный рулет.

Шаг 7. Для куриного бульона жу разогреваем в сотейнике растительное и сливочное масло. Обжариваем в нем нарезанные мелким кубиком: лук, морковь, тимьян, чеснок, сельдерей до румяного цвета.

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Шаг 8. Куриные кости и крылышки, хребет перепелки запекаем в духовке при температуре 180 градусов в течение 20-30 минут.

Шаг 9. Обжариваем томатную пасту и добавляем в кастрюлю к курице и овощам, тщательно все перемешиваем.

Шаг 10 . Добавляем воду и варим на медленном кипении, пока жидкость не

уварится в 3–5 раз. Процеживаем через сито. И чтобы сделать соус — все увариваем в 2-3 раза.

Шаг 11. Для овощного пюре все ингредиенты соединяем в сотейнике и прогреваем на слабом огне. Потом пробиваем блендером.

Шаг 12. Делаем фуа-гра из лисичек: на оливковом масле обжариваем лук, чеснок, тимьян, лисички до мягкости, добавляем белое вино и тушим в течение 5 минут.

Шаг 13. Добавляем грибной бульон и готовим овощи и грибы до полной готовности. В конце пробиваем паштет в блендере и вводим в него мягкое сливочное масло.

Шаг 14. Раскладываем паштет по силиконовым формам по 10 грамм на одну полусферу и замораживаем в морозильной камере.

Шаг 15. Рулет из перепелки перетягиваем бечевкой и обжариваем на смеси оливкового и виноградного масла с тимьяном и чесноком до золотистого цвета. Можно добавить сливочное масло и жарить обливным способом.

Шаг 16. Доготавливаем перепелку в духовке при 180 градусах в течение 8-10 минут. Перед подачей нарезаем на три медальона и выкладываем на тарелку.

Шаг 17. Из кубиков репы и топинамбура готовим ризотто, с добавлением 20 граммов соуса жу, сливочного масла и пармезана. Выкладываем на тарелку в центр выкладываем фуа-гра из лисичек, украшаем микрозеленью.

Шаг 18. Пюре из топинамбура и репы прогреваем и выкладываем две красивые кнели в центр тарелки. Дополняем каплей зеленого масла. Наливаем соус жу.

Северный эпизод

Евгений Паластин, шеф ресторана «Телец-Тунец» вдохновился фильмом «Повар для президента», где героиня становится шефом Елисейского дворца. Евгений собрал в одном блюде продукты, которые рассказывают о дальневосточном регионе и его гастрономии, и сделал из них блюдо вполне достойное президентского стола.

В основе блюда три важных дальневосточных продукта: дикая оленина, крупный гребешок из Сванино и клоповка — ягода-эндемик, которая растет на севере Хабаровского края и на Камчатке. Получилась форма — французская, а содержание — совершенно русское.

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1 порция

20 г вырезки оленины сырокопченой

25 г гребешка

10 г маринованных груздей

5 г красной икры

10 г огурцов

6 г геля из клоповки (можно взять ягодный джем — прим.ред)

15 г сметаны 30 %

Шаг 1. Вырезку оленины предварительно просолить.

Шаг 2. Коптить мясо в смокере методом холодного копчения в течение 3–3,5 часа, доведя внутреннюю температуру продукта до 37 градусов.

Шаг 3. Готовую оленину охладить до 0 градусов, чтобы мясо стало плотнее и держало форму при нарезке. • Нарезать оленину на тонкие слайсы с помощью слайсера.

Шаг 4. Гребешок соединить с маринованными груздями и домашней сметаной, тщательно перемешать.

Шаг 5. На тонкие слайсы оленины выложить начинку из гребешка, груздей и сметаны.

Шаг 6. Аккуратно свернуть слайсы в небольшие рулетики. Выложить рулетики на тарелку, рядом разместить огурцы.

Шаг 7. Дополнить блюдо точками геля из клоповки. Завершить подачу красной икрой.