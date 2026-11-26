Рукописный рецепт Мэрилин Монро ушел с аукциона за $16 000 (1,3 млн руб.) — в пять раз дороже предварительной оценки. В записи примерно 1954 года актриса перечислила необычные ингредиенты начинки для индейки и отдельно предупредила, что чеснок добавлять нельзя.

Записи звездной домохозяйки

Официально подтверждено, что листок бумаги с кулинарными заметками голливудской звезды продали на торгах Julien’s Auctions. Покупатель заплатил за него $16 000. Перед аукционом лот оценивали всего в $2–3 тысячи, так что итоговая сумма заметно превысила ожидания организаторов.

Рецепт датируют примерно 1954 годом. Монро записала его от руки на бланке страховой компании City Title Insurance Company. Бумага оказалась частью архивной коллекции: ее обнаружили более десяти лет назад, а затем включили в торги, посвященные столетию со дня рождения актрисы. Рукописная запись позволяет заглянуть в частную жизнь звезды, известной всему миру по ролям в кино, но гораздо реже — по кулинарным увлечениям.

Монро описала начинку для запеченной курицы или индейки. За основу предлагалось взять французский хлеб на закваске. Его нужно было размочить в холодной воде, а затем хорошо отжать. К нему добавлялись куриные потроха, печень и сердце, измельченные лук и сельдерей, розмарин, тимьян и лавровый лист.

Но обычной смесью из хлеба и зелени рецепт не ограничивался. В списке ингредиентов оказались тертый пармезан, изюм, грецкие орехи, каштаны и арахис. Для связки массы Монро советовала добавить одно или два измельченных вареных яйца. Начинку следовало поместить внутрь птицы, закрепить отверстие и отправить тушку запекаться. В качестве гарнира актриса предлагала картофель, грибы и зеленый горошек.

Предметы гардероба известных людей, продаваемые на аукционе Красная куртка Майкла Джексона, в которой он снимался в клипе Thriller была продана за 1800000 долларов © www.globallookpress.com Оранжевая блузка Мэрилин Монро от Pucci была выставлена на аукционе в Лас-Вегасе © www.globallookpress.com Чёрное вечернее платье принцессы Дианы было продано за 200000 фунтов на аукционе Kerry Taylor Auctions. В этом платье принцесса Диана присутствовала на приёме в Белом доме в 1985-ом году и станцевала в паре с Джоном Траволтой © www.globallookpress.com Зелёное платье Элизабет Тейлор от Versace было выставлено на аукционе в отеле Pierre, в котором она когда-то жила © www.globallookpress.com Чёрная кожаная куртка гитариста The Beatles Джорджа Харрисона была продана на аукционе Bonhams в Лондоне за 110,5 тысяч фунтов. Он выступал в этой куртке с 1960 по 1962 год © www.globallookpress.com Предметы гардероба известных людей, продаваемые на аукционе Красная куртка Майкла Джексона, в которой он снимался в клипе Thriller была продана за 1800000 долларов © www.globallookpress.com Оранжевая блузка Мэрилин Монро от Pucci была выставлена на аукционе в Лас-Вегасе © www.globallookpress.com Чёрное вечернее платье принцессы Дианы было продано за 200000 фунтов на аукционе Kerry Taylor Auctions. В этом платье принцесса Диана присутствовала на приёме в Белом доме в 1985-ом году и станцевала в паре с Джоном Траволтой © www.globallookpress.com Зелёное платье Элизабет Тейлор от Versace было выставлено на аукционе в отеле Pierre, в котором она когда-то жила © www.globallookpress.com Чёрная кожаная куртка гитариста The Beatles Джорджа Харрисона была продана на аукционе Bonhams в Лондоне за 110,5 тысяч фунтов. Он выступал в этой куртке с 1960 по 1962 год © www.globallookpress.com

Почему появился запрет

Самая заметная деталь рецепта — короткая приписка в верхнем углу: «без чеснока». Она и стала одной из главных интриг вокруг лота. В 1954 году Монро была замужем за знаменитым бейсболистом Джо Ди Маджо. Предполагается, что запрет мог быть связан с его неприязнью к чесноку, возможно, актриса учитывала вкусы супруга, когда подбирала домашнее меню.

Однако прямых доказательств, что рецепт предназначался именно для Ди Маджо, нет. Дата записи совпадает с периодом их брака, но сама по себе эта деталь не раскрывает, для кого Монро готовила блюдо. Супруги поженились в январе 1954-го, а расстались осенью того же года. Их семейная жизнь продлилась около девяти месяцев, хотя после развода они сохранили дружеские отношения.

Аукционный дом представил рукопись в рамках коллекции памятных вещей, связанных с актрисой. Интерес к ней объясняется не только именем автора: в отличие от экранных образов, рецепт показывает Монро в повседневной роли человека, который записывает домашние инструкции и думает о том, чем угостить близких. А необычное сочетание хлеба, потрохов, сыра, сухофруктов и трех видов орехов делает эту кулинарную заметку самостоятельной историей.

Другие предметы из той же коллекции также вызвали интерес участников торгов. Среди них были платье Монро, проданное за $32 000, и ее первый контракт со студией 20th Century Fox, за который покупатель заплатил $76 800. Однако самым необычным лотом оказался именно небольшой листок с рецептом: он сохранил не сценический образ кинозвезды, а бытовую деталь ее жизни.