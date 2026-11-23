Зима — пахнет мандаринами и это главный бодрящий запах холодного и темного времени. И аромат праздника — ведь Новый год мы встречаем под знаком мандарина. Но нужно разобраться, насколько это полезный фрукт. Цитрусовые называют основным источником витамина C, так что многие воспринимают их как помощника в борьбе с сезонными простудами. Нутрициолог и биохимик Анна Дивинская рассказала aif.ru действительно ли мандарины борются с простудами и как их правильно есть:

Не чемпион по витамину С

По данным Министерства сельского хозяйства США (база FoodData Central), в 100 г мандарина около 27 мг аскорбиновой кислоты. Один плод весит 70-90 г, то есть дает 20-25 мг.

Суточная потребность взрослого — 75-90 мг, поэтому один мандарин закрывает примерно четверть нормы. Апельсин при том же весе содержит вдвое больше (около 53 мг), а в черной смородине около 180 мг на 100 г.

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Мандарин — хороший источник витамина, но не рекордсмен. Зато в нем есть фолаты, калий, клетчатка и каротиноид бета-криптоксантин: около 400 мкг на 100 г.

Консервированные мандарины в сиропе заметно проигрывают свежим: витамина С в них около 20 мг на 100 г, а сахара больше. Полезные свойства фрукта лучше брать из свежего плода.

Спасет ли мандарин от простуды

Главная вера — что витамин С защищает от ОРВИ. Самый авторитетный ответ дает Кокрейновский обзор Харри Хемиля и Элизабет Чалкер (2013), объединивший десятки плацебо-контролируемых испытаний. Вывод такой: у обычных людей регулярный прием витамина С не снижает риск заболеть. Исключение — те, кто переносит экстремальные нагрузки. Среди марафонцев, лыжников и солдат на учениях в Заполярье риск простуды снизился почти вдвое. Болезнь у принимавших протекает чуть легче: у детей при 1-2 г в сутки простуда оказалась короче на 18%. А начинать прием уже при первых симптомах бесполезно: в этом случае эффекта не нашли.

Теперь о цифрах. В испытаниях давали не менее 200 мг в день. Чтобы набрать такую дозу, нужно съедать около восьми-девяти мандаринов ежедневно, причем это нижняя граница изученных доз. Мандарин — не лекарство от насморка, а часть обычного рациона. Рассчитывать, что тарелка цитрусовых заменит режим сна, прогулки и прививку, точно не стоит.

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Что показали наблюдения за любителями мандаринов

В Японии, в городе Миккаби, где выращивают сатсуму (разновидность мандарина), ученые много лет наблюдают за жителями. Потребление мандаринов оценивали по уровню бета-криптоксантина в крови. В работе Накамуры и соавторов 2016 года у тех, кто съедал 3-4 мандарина в день, повышенная жесткость артерий встречалась реже, чем у людей, евших меньше одного плода в сутки. Другие работы этой группы связывали высокий уровень каротиноидов с меньшим риском диабета 2 типа, метаболического синдрома и остеопороза у женщин после менопаузы.

Оговорка обязательна. Это наблюдательные исследования: они показывают связь, а не доказывают причину. Любители фруктов нередко и в целом питаются разумнее, меньше курят и больше двигаются. Кроме того, речь о японской сатсуме, а не о любом мандарине с прилавка. Но ориентир полезен: 3-4 плода в день в этих наблюдениях вреда не принесли.

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Где начинается «слишком много»

Передозировка витамина С из мандаринов практически невозможна. Верхний безопасный уровень для взрослого — 2 г в сутки, а чтобы набрать столько из мандаринов, нужно съесть около семи килограммов. Проблемы возникают в другом месте.

Сахар. В 100 г мандарина около 10 г сахаров. Десять штук — это примерно 800 г, то есть 80-85 г сахара и около 420 ккал. Клетчатка и жевание замедляют всасывание, но при диабете, избыточном весе и инсулинорезистентности порции надо считать.

Кислоты. При гастрите с повышенной кислотностью, язве и рефлюксе мандарины вызывают изжогу и боль, особенно натощак. Для зубов тоже есть риск: после цитрусовых лучше прополоскать рот водой.

Аллергия. Цитрусовые входят в число частых пищевых аллергенов, особенно у детей. Новый для ребенка фрукт начинают с одной-двух долек.

Каротиноиды. Если есть мандарины килограммами изо дня в день, кожа на ладонях и стопах может пожелтеть. Это называется каротинемия: она безвредна и проходит, когда потребление снижается.

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Как есть с пользой

Здоровому взрослому вполне подходят 2-4 мандарина в день, ребенку — 1-2. Лучше есть плод целиком, а не пить сок: в соке нет клетчатки, и сахар всасывается быстрее. Мандарины перед чисткой стоит мыть: кожуру часто обрабатывают для хранения и перевозки, а руки потом касаются мякоти. Тем, у кого есть диабет или заболевания желудка, количество лучше согласовать с врачом.

Мандарины не защитят от вирусов и не заменяют аптечные витамины, зато они вкусны, малокалорийны и дают организму витамин С, фолаты, калий и каротиноиды. Съесть несколько штук за вечер — не преступление. Беречься стоит тем, у кого есть заболевания желудка, диабет или аллергия, всем остальным достаточно здравого смысла и умеренности.