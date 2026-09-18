Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: 2 минуты
545

Сырное безумие. Готовлю макароны только так — шеф-повар подсказал способ

Macaroni and cheese или mac 'n’cheese — вариант пасты с сыром, наиболее известный по американской кухне.
Macaroni and cheese или mac 'n’cheese — вариант пасты с сыром, наиболее известный по американской кухне. istockphoto.com

Тянущийся сыр, сливочный соус, макароны-рожки — это блюдо — воплощение детской мечты о макаронах с сыром и кошмар худеющих барышень: лучше даже не знать, сколько калорий в одной тарелке.

Macaroni and cheese или mac 'n’cheese — вариант пасты с сыром, наиболее известный по американской кухне. Но готовят это блюдо и в Европе, в Англии. Рецепт сырной пасты был описан еще в 1769 году, а в Штатах макароны с сыром появились в самом начале XIX века. Запеченные макароны в сливочно-сырном соусе подавали на богатых приемах, больше века это блюдо считалось аристократическим. В 1937 году в продаже появился полуфабрикат, и блюдо стало доступным широким массам населения.

Для начала нужно взять правильную пасту.
Всё будет аль денте. Шеф-повар рассказал о страшных ошибках при варке пасты Подробнее

Классический рецепт

Для блюда используются макароны-рожки. Их заливают сливочным соусом, часто смешанным с сыром, макароны запекают и посыпают сыром, чтобы получалась корочка. Чаще всего используется сыр чеддер, но могут быть и другие сорта.

Своим рецептом американских макарон поделился Игорь Сосенков, бренд-шеф The Bix и Mitzva Bar:

  • Когда варите соус, тщательно размешивайте его венчиком, чтобы не образовывались комочки.
  • Я использую два сорта сыра: чеддер и моцареллу для пиццы, они очень хорошо плавятся и тянутся.
  • Отвар от макарон я оставляю для того, чтобы добиться нужной консистенции соуса, если соус получился жидким, то использовать его не нужно.
  • К классическим мак-н-чиз мы добавляем креветки, бекон, другие ингредиенты. Но можно подавать макароны и без всего, они очень вкусные.
Фото: The Bix

На 1 порцию понадобится:

  • 75 г макарон-рожков
  • 100 мл молока
  • 15 г сливочного масла
  • 1 ст.л. муки (с горкой)
  • 35 г сыра чеддер
  • 30 г моцареллы
  • соль, мускатный орех
  • вода для варки макарон

Шаг 1. В кипящую подсоленную воду опустить макаронные изделия и варить до состояния al dente (уточните время на упаковке).

Шаг 2. Откинуть на сито, сохранив 20–30 мл отвара.

Шаг 3. В сотейнике растопить сливочное масло на среднем огне.

Молодые кабачки - любимый хозяйками продукт.
Никакой скучной икры! Готовим кабачки в шоколаде, с макаронами и в заморозку Подробнее

Шаг 4. Всыпать муку и прогреть 1–2 минуты, постоянно помешивая, не подрумянивая.

Шаг 5. Постепенно ввести молоко, тщательно размешивая венчиком, чтобы не образовались комки.

Шаг 6. Варить соус 4–5 минут при слабом нагреве до лёгкого загустения. Добавить соль и мускатный орех.

Шаг 7. Снять сотейник с огня, всыпать чеддер и моцареллу, перемешать до полного расплавления.

Шаг 8. Соединить макароны с сырным соусом. При необходимости отрегулировать консистенцию небольшим количеством отвара. Подавать сразу, горячим, в глубокой тарелке.
Оцените материал
Оставить комментарий (0)
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
КухняМастер-классыамериканская кухнясырмакароны
Следующий материал
Поиск рецептов
Уровень сложности
Расширенные параметры поиска
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть