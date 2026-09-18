Сырное безумие. Готовлю макароны только так — шеф-повар подсказал способ

Тянущийся сыр, сливочный соус, макароны-рожки — это блюдо — воплощение детской мечты о макаронах с сыром и кошмар худеющих барышень: лучше даже не знать, сколько калорий в одной тарелке.

Macaroni and cheese или mac 'n’cheese — вариант пасты с сыром, наиболее известный по американской кухне. Но готовят это блюдо и в Европе, в Англии. Рецепт сырной пасты был описан еще в 1769 году, а в Штатах макароны с сыром появились в самом начале XIX века. Запеченные макароны в сливочно-сырном соусе подавали на богатых приемах, больше века это блюдо считалось аристократическим. В 1937 году в продаже появился полуфабрикат, и блюдо стало доступным широким массам населения.

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Классический рецепт

Для блюда используются макароны-рожки. Их заливают сливочным соусом, часто смешанным с сыром, макароны запекают и посыпают сыром, чтобы получалась корочка. Чаще всего используется сыр чеддер, но могут быть и другие сорта.

Своим рецептом американских макарон поделился Игорь Сосенков, бренд-шеф The Bix и Mitzva Bar:

Когда варите соус, тщательно размешивайте его венчиком, чтобы не образовывались комочки.

Я использую два сорта сыра: чеддер и моцареллу для пиццы, они очень хорошо плавятся и тянутся.

Отвар от макарон я оставляю для того, чтобы добиться нужной консистенции соуса, если соус получился жидким, то использовать его не нужно.

К классическим мак-н-чиз мы добавляем креветки, бекон, другие ингредиенты. Но можно подавать макароны и без всего, они очень вкусные.

На 1 порцию понадобится:

75 г макарон-рожков

100 мл молока

15 г сливочного масла

1 ст.л. муки (с горкой)

35 г сыра чеддер

30 г моцареллы

соль, мускатный орех

вода для варки макарон

Шаг 1. В кипящую подсоленную воду опустить макаронные изделия и варить до состояния al dente (уточните время на упаковке).

Шаг 2. Откинуть на сито, сохранив 20–30 мл отвара.

Шаг 3. В сотейнике растопить сливочное масло на среднем огне. Никакой скучной икры! Готовим кабачки в шоколаде, с макаронами и в заморозку Подробнее

Шаг 4. Всыпать муку и прогреть 1–2 минуты, постоянно помешивая, не подрумянивая.

Шаг 5. Постепенно ввести молоко, тщательно размешивая венчиком, чтобы не образовались комки.

Шаг 6. Варить соус 4–5 минут при слабом нагреве до лёгкого загустения. Добавить соль и мускатный орех.

Шаг 7. Снять сотейник с огня, всыпать чеддер и моцареллу, перемешать до полного расплавления.

Шаг 8. Соединить макароны с сырным соусом. При необходимости отрегулировать консистенцию небольшим количеством отвара. Подавать сразу, горячим, в глубокой тарелке.