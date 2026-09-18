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Новости СВО на 19 сентября. Паника Банковой: ВС РФ бьют по Киеву из С-400

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф».
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф». Commons.wikimedia.org

Последние новости на фронтах специальной военной операции на Украине — в сводке aif.ru. Все самое главное на субботу, 19 сентября.

  • Reuters: ВС РФ начали бить по Украине из ЗРК С-400
  • Русские штурмовики прорываются вглубь Доброполья, заняты новые позиции
  • Передовые группы штурмовиков закрепляются в 2-3 км от Краматорска
  • Новый котел под Харьковом: в клещи берется батальон «Азова»*
  • ВС РФ освободили Золотой Колодезь и Веролюбовку

Киев взвыл из-за особых ракет РФ: Русская армия бьет по Украине из ЗРК С-400

Как сообщает издание Reuters со ссылкой на данные ВСУ, ВС РФ стали применять для ударов переоборудованные ракеты РМ-48У, которые прежде применялись лишь для учебных стрельб комплексов С-300 и С-400. Обновленная версия боеприпаса используется для ударов по наземным целям на территории Украины. При этом летит она по баллистической траектории.

Так, якобы за июль зафиксировано 87 применений РМ-48У. А еще 36 ракет прилетели за первые восемь дней августа. Правда доказательств и компонентов боеприпаса Киев не показывает. Почему? Пока неясно.

Ночью ВС РФ атаковали объекты противника баллистическими ракетами «Искандер» и «Бандеролями». Все они достигли цели.
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Что до особенностей РМ-48У, то этот боеприпас, очевидно, уступает «Искандеру» в точности и возможностях поражения защищенных целей, однако для ПВО врага это все еще серьезная проблема. Если ее проигнорировать — она нанесет ущерб. Если не проигнорировать, то в расход пойдет дефицитная противобаллистическая ракета к Patriot или другой подобный перехватчик. Вот и выходит, что враг оказался в заложниках у нашей разработки.

ВС РФ идет на Доброполье: российские штурма расширяют присутствие в Доброполье

Вооруженные силы России продвинулись южнее Мирного и расширили зону контроля. Кроме того, нарастает присутствие сил ВС РФ в районе Доброполья. Наши войска продолжают просачиваться вглубь города и расширяют присутствие внутри него. На текущем этапе основная задача парней — закрепиться на определенных позициях.

«Одновременно подразделения ВС РФ усиливают давление в направлении Новогришино, где также предпринимаются попытки расширить зону присутствия и закрепиться в пределах населённого пункта. Таким образом, российские силы одновременно наращивают активность на нескольких соседних участках, постепенно расширяя зону контроля и создавая более выгодную конфигурацию для дальнейшего развития наступательных действий», — подводят итог авторы Telegram-канала «Донбасский партизан».

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Удар на Краматорск: Передовые группы штурмовиков закрепляются в 2-3 от города

Вооруженные силы России продолжают вести бои в районе Васильевской Пустоши. Противник контратакует со стороны Краматорска. В то же время, как утверждает Telegram-канал «Дневник десантника», наши передовые части уже фактически вышли на дистанцию в 2-3 км от города на отдельных участках. Однако впереди еще лежит Беленькое, крупный поселок, состоящий из частного сектора.

«Задача для наших воинов, кроме основного продвижения, сглаживание „карманов“ между Николаевкой и Першомарьевкой для усиления общей линии наступления. Именно отсюда удобнее всего заходить в Краматорск. Географически местность на этом участке представляет собой плоскую вершину, далее идут кварталы многоэтажек Станкостроя и Соцгорода», — замечают наши военные.

Что касается района Славянска, то там изменений не так много. У окраин Николаевки идут бои, надежного закрепления внутри населенного пункта еще не произошло.

Танкисты из 11-го армейского корпуса помогают пехоте двигать линию фронта дальше на запад.
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Еще одни клещи под Харьковом: Россия гонит ВСУ в новый котел

На Рубцовском направлении русские войска ведут бои за село Высшее Соленое и замыкают кольцо окружения вокруг Пролетарского. На участке работают 20-я армия и 1-я танковая армия группировки войск «Запад». Если план удастся, то в огневом котле окажутся сил 3-й отдельной штурмовой бригады численностью до батальона. С учетом непростой ситуации на участке фронта это будет значительным успехом.

Кроме того, интересно, что в окружение могут попасть элитные нацисты, ведь 3-я ошб формировалась из головорезов «Азова»*. Так что уничтожение батальона таких идейных врагов — наша большая удача.

Еще два села дома: ВС РФ отчитались об освобождении Золотого Колодезя и Веролюбовки

Вооруженные силы России сегодня завершили разгром врага и освободили Золотой Колодезь в ДНР. Это крайне важный населенный пункт. Он и соседние села формируют плацдарм, с которого ВС РФ могут вбить клин и рассечь логистику между Дружковкой и Добропольем. Кроме того, этот удар впоследствии обеспечит и выход в тыл всему укрепрайону врага. Так что здесь развиваются крайне важные события.

Удар «Искандера». ВС РФ уничтожили состав с военной техникой ВСУ

ВС РФ уничтожили эшелон с техникой ВСУ.
ВС РФ уничтожили эшелон с техникой ВСУ. © Министерство обороны РФ
Удары были нанесены беспилотником «Герань» и ракетой «Искандер».
Удары были нанесены беспилотником «Герань» и ракетой «Искандер». © Министерство обороны РФ
Первым ударом состав с военной техникой был полностью обездвижил.
Первым ударом состав с военной техникой был полностью обездвижил. © Министерство обороны РФ
После воинский эшелон был поражен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
После воинский эшелон был поражен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». © Министерство обороны РФ
Уничтожение техники ВСУ.
Уничтожение техники ВСУ. © Министерство обороны РФ

Удар «Искандера». ВС РФ уничтожили состав с военной техникой ВСУ

ВС РФ уничтожили эшелон с техникой ВСУ.
ВС РФ уничтожили эшелон с техникой ВСУ. © Министерство обороны РФ
Удары были нанесены беспилотником «Герань» и ракетой «Искандер».
Удары были нанесены беспилотником «Герань» и ракетой «Искандер». © Министерство обороны РФ
Первым ударом состав с военной техникой был полностью обездвижил.
Первым ударом состав с военной техникой был полностью обездвижил. © Министерство обороны РФ
После воинский эшелон был поражен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
После воинский эшелон был поражен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». © Министерство обороны РФ
Уничтожение техники ВСУ.
Уничтожение техники ВСУ. © Министерство обороны РФ

Вторым взятым селом стала Веролюбовка. Это село, лежащее восточнее Дружковки. Его занятие сейчас решает сразу несколько задач. Во-первых, ВС РФ постепенно создают условия для удара, который рассечет Дружковку и Краматорск. А, во-вторых, такие прорывы создают карманы, в которых оказывается зажат противник.

*Организация признана террористической и экстремистской и запрещена в РФ
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