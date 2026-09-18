В течение дня ВС РФ не прекращали наносить по объектам ВСУ удар за ударом. Ночью и утром — Киев, Одесса, Николаев, Житомир, Кировоград (Кропивницкий), Полтава. Вечером —​ в обратном порядке и с более широкой географией. В списке новые цели — Чернигов, Сумы и снова Житомир, Полтава, Николаев, Одесса, Киев.

Военные эксперты отмечают, что на фоне ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и морской логистики в Причерноморье ВС РФ сосредоточили внимание и на перерезании железнодорожных перевозок на Украине, так как большая часть военных поставок идёт именно военными эшелонами. Сегодня удары по ж/д узлам и станциям наносились в Житомирской области – 2 эпизода на станции Коростень. Эксперты считают Коростень крупной железнодорожной станцией, которая связывает области Западной Украины центральными районами, так называемым киевским направлением. Удары по ж/д перегонам и отстойникам воинских эшелонов были нанесены в Черкасской и Волынской областях. Именно через Волынь идут составы со стороны Польши, прежде всего хаба НАТО в польском Жешуве.

Из «волчанского котла» у ВСУ одна дорога

Российское военное ведомство сообщает, что войсками группировки «Север» продолжается уничтожение группировки ВСУ, зажатой в «котле» к северу от Великого Бурлука. Источники сообщают, что за минувшую неделю боевики в окружении потеряли почти 400 военных, причём большая часть из них была уничтожена при попытке прорыва из окружения. Также уничтожены 13 единиц колёсной и гусеничной техники, артиллерийское орудие и десантные транспортные средства переднего края.

Бои по направлениям

На славянско-краматорском направлении бои идут на подступах к Славянску и Краматорску. Эксперты отмечают, что ВС РФ немного замедлили темп наступления, который взяли в конце августа и начале октября. Это может быть связано с наращиванием сил на основных участках фронта, установление контроля над которыми позволит выйти к окраинам городов и начать штурмовые действия по взятию агломерации.

Самые большие потери ВСУ за неделю понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр». Уничтожено более 2,8 тысячи украинских военных, 100 единиц боевой техники и пять артиллерийских орудий крупного калибра. Кроме того, войсками группировки «Центр» освобождён населённый пункт Золотой Колодец, который позволит сформировать плацдарм для наступления на Краматорск.