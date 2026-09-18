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Сводка СВО за 18 сентября. Рекордов не ставим, но крушим Киев в хлам

Сюжет Спецоперация РФ в Донбассе и на Украине
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В течение дня ВС РФ не прекращали наносить по объектам ВСУ удар за ударом. Ночью и утром — Киев, Одесса, Николаев, Житомир, Кировоград (Кропивницкий), Полтава. Вечером —​ в обратном порядке и с более широкой географией. В списке новые цели — Чернигов, Сумы и снова Житомир, Полтава, Николаев, Одесса, Киев.

Военные эксперты отмечают, что на фоне ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве и морской логистики в Причерноморье ВС РФ сосредоточили внимание и на перерезании железнодорожных перевозок на Украине, так как большая часть военных поставок идёт именно военными эшелонами. Сегодня удары по ж/д узлам и станциям наносились в Житомирской области – 2 эпизода на станции Коростень. Эксперты считают Коростень крупной железнодорожной станцией, которая связывает области Западной Украины центральными районами, так называемым киевским направлением. Удары по ж/д перегонам и отстойникам воинских эшелонов были нанесены в Черкасской и Волынской областях. Именно через Волынь идут составы со стороны Польши, прежде всего хаба НАТО в польском Жешуве.

ВС РФ стремятся сходящимися ударами вдоль берегов реки Плотва замкнуть кольцо окружения и после добить оставшиеся внутри силы противника
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Путь выбран. Пленных не будет: ВСУ решили сгинуть в «волчанском котле»

Из «волчанского котла» у ВСУ одна дорога

Российское военное ведомство сообщает, что войсками группировки «Север» продолжается уничтожение группировки ВСУ, зажатой в «котле» к северу от Великого Бурлука. Источники сообщают, что за минувшую неделю боевики в окружении потеряли почти 400 военных, причём большая часть из них была уничтожена при попытке прорыва из окружения. Также уничтожены 13 единиц колёсной и гусеничной техники, артиллерийское орудие и десантные транспортные средства переднего края.

Бои по направлениям

На славянско-краматорском направлении бои идут на подступах к Славянску и Краматорску. Эксперты отмечают, что ВС РФ немного замедлили темп наступления, который взяли в конце августа и начале октября. Это может быть связано с наращиванием сил на основных участках фронта, установление контроля над которыми позволит выйти к окраинам городов и начать штурмовые действия по взятию агломерации.

Самые большие потери ВСУ за неделю понесли в зоне ответственности группировки войск «Центр». Уничтожено более 2,8 тысячи украинских военных, 100 единиц боевой техники и пять артиллерийских орудий крупного калибра. Кроме того, войсками группировки «Центр» освобождён населённый пункт Золотой Колодец, который позволит сформировать плацдарм для наступления на Краматорск.

Starlink пылает, дроны горят. ВС РФ уничтожают «Бабу Ягу» в Запорожье

Расчеты разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили разведывательные беспилотники и тяжелые гексакоптеры ВСУ типа «Баба-Яга».
Расчеты разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили разведывательные беспилотники и тяжелые гексакоптеры ВСУ типа «Баба-Яга». © Министерство обороны РФ
Проследив за маршрутами их полета, операторы установили места приземления беспилотников и выявили пункты управления.
Проследив за маршрутами их полета, операторы установили места приземления беспилотников и выявили пункты управления. © Министерство обороны РФ
Координаты обнаруженных объектов передали расчетам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем.
Координаты обнаруженных объектов передали расчетам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. © Министерство обороны РФ
По выявленным пунктам управления и объектам противника были нанесены удары.
По выявленным пунктам управления и объектам противника были нанесены удары. © Министерство обороны РФ
В результате огневого поражения уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ, станции спутниковой связи Starlink, антенны управления беспилотниками, а также операторы подразделений беспилотных систем противника.
В результате огневого поражения уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ, станции спутниковой связи Starlink, антенны управления беспилотниками, а также операторы подразделений беспилотных систем противника. © Министерство обороны РФ

Starlink пылает, дроны горят. ВС РФ уничтожают «Бабу Ягу» в Запорожье

Расчеты разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили разведывательные беспилотники и тяжелые гексакоптеры ВСУ типа «Баба-Яга».
Расчеты разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» обнаружили разведывательные беспилотники и тяжелые гексакоптеры ВСУ типа «Баба-Яга». © Министерство обороны РФ
Проследив за маршрутами их полета, операторы установили места приземления беспилотников и выявили пункты управления.
Проследив за маршрутами их полета, операторы установили места приземления беспилотников и выявили пункты управления. © Министерство обороны РФ
Координаты обнаруженных объектов передали расчетам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем.
Координаты обнаруженных объектов передали расчетам ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем. © Министерство обороны РФ
По выявленным пунктам управления и объектам противника были нанесены удары.
По выявленным пунктам управления и объектам противника были нанесены удары. © Министерство обороны РФ
В результате огневого поражения уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ, станции спутниковой связи Starlink, антенны управления беспилотниками, а также операторы подразделений беспилотных систем противника.
В результате огневого поражения уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ, станции спутниковой связи Starlink, антенны управления беспилотниками, а также операторы подразделений беспилотных систем противника. © Министерство обороны РФ

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