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Одесса горит, подарок НАТО разбит в щепки: главная новость СВО 18 сентября

Коллаж АиФ
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В Одесской области минувшей ночью прогремела серия мощных взрывов. Под удар попали ключевые военные объекты украинских боевиков. 

По данным военкоров, прилеты были зафиксированы в самой Одессе и в населенных пунктах Раздельная, Маяки, Ильичевск, Измаил. Удары наносились с помощью беспилотников «Герань» и «Дань-Т».

Подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью ударов. 

«Одесская область является стратегически важным регионом. Под сегодняшний удар попали склады с боеприпасами НАТО, которые еще не успели поставить боевикам ВСУ. Уничтожение этих складов позволяет обеспечить безопасность российской территории, поскольку именно из этого региона удары наносятся, например, по Крыму», - пояснил военный эксперт.

Кроме того, сокрушительные удары по объектам ВСУ в Одесской области поразили секретные нарколаборатории Владимира Зеленского.

«В Одесской области расположено более ста нарколабораторий, которые производят химические и синтетические наркотические вещества. Удары по этим объектам буквально обрушили весь рынок украинской наркоторговли в южных регионах. Сейчас нужно присмотреться к Зеленскому, поскольку как только он начнет меньше употреблять запрещенных веществ, у него появится ломка», - пояснил военный эксперт.

Иванников добавил, что всего на Украине более 700 подобных лабораторий. 

«Это удар не только по украинским производителям запрещенных веществ, а и по наркоторговцам всей Европы. Цены в ближайшее время взлетят в разы. Уничтожению подверглись крупнейшие производители наркотиков», - добавил специалист.

На фоне этого, по словам Иванникова, в Одесской области назревают протесты. Жители недовольны украинской властью. 

«Городская военная администрация Одессы уже готовится к протестам мирного населения, которые будут триггером для киевской власти. В Одессе формируется новый Майдан по отношению к киевским националистам, которые захватили власть и подставили Одессу под удар. Продолжение ударов по военным объектам подстегнет Киев к мирным переговорам, поскольку только демилитаризация Одесской области способна обеспечить ее безопасность», - добавил специалист.

В Минобороны РФ уточнили, что удары были нанесены по ключевым объектам боевиков в Одесской области. В результате точных прилетов поражены доставлявший военные товары сухогруз и логистический центр, который боевики использовали для хранения и распределения военных грузов, поступающих из Европы.

Ранее стало известно, как Зеленский превратил Киев в руины.
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