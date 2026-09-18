Российские военные утром поразили в Николаеве здание ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим.ред.). Об этом в своем телеграм-канале сообщает координатор украинского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик сообщает о мощном взрыве в Корабельном районе города. К месту прилета «полетело» несколько машин скорой помощи. Потери среди «людоловов» пока уточняются.

Не остались без внимания и другие районы Украины. В частности, Лебедев пишет об ударе по локомотивному депо Нижнеднепровск-Узел в Днепропетровской области. «Речь идет о крупном железнодорожном узле, связанном с обслуживанием локомотивов и движением грузовых составов через Днепропетровск», — объясняет он.

Отрезаем Доброполье и окружаем Дружковку

Российские бойцы группировки войск «Центр» освободили в ДНР село Золотой Колодезь. Об этом сообщает Минобороны РФ. Одновременно подразделения группировки «Южная» выбили врага из донецкого населенного пункта Веролюбовка.

Как уточняет военкор Александр Коц, взятие Золотого Колодезя позволит фактически отрезать от тылового полка Краматорска Доброполье. По крайней мере, взять связывающую их трассу под огневой контроль. За Доброполье бои уже начались.

А с освобождением Веролюбовки «южане» продвинулись с юга и юга-востока к Дружковке. Но, чтобы завершить охват Дружковки с юга, еще предстоит взять Осыково и Кондратовку.

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Ситуация на других участках

На константиновском направлении продолжаются бои в Алексеево-Дружковке, у Куртовки и Попасного, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын. Сообщается, что наши бойцы зачистили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) севернее Николайполья.

На добропольском фронте идут бои за Сергеевку и Гулево. А на северском ключевые сражения у Васильевской Пустоши и Николаевки. Здесь противник отчаянно пытается не допустить прорыва армии России к Славянску и Краматорску.

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Прорыв ВСУ утопили в крови

Украинские боевики жестоко поплатились за попытку вырваться из окружения в Харьковской области. Подробности приводит телеграм-канал «Северный ветер».

В публикации говорится, что враг двумя боевыми группами 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в пешем порядке атаковал наши позиции у села Черное с целью прорыва. Но в итоге потерял до 50 % личного состава. Остальным пришлось отступить.