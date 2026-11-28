Самый лучший согревающий суп для зимы — борщ. Жирность мяса, сладость свеклы и томленого лука с морковью, кислота томатов, хрусткость капусты — все это идеальное сочетание, которое дополняют зеленью, чесноком, сметаной и черным хлебом с салом. Борщ — это целый гастрономический спектакль, больше чем блюдо за семейным столом. Как любое важное блюдо в национальной кухне, борщ имеет множество разновидностей. Его готовят на разном мясе, разных частях туши, добавляют разные овощи, даже делают борщ постным — от этого он не становится менее вкусным. Делимся яркими рецептами борща — от классического до постного. Капля кислоты. Что добавить в борщ для цвета: уксус, томаты или лимон Подробнее

Классический борщ с говядиной

700 г говядины на кости

3 л воды

350 г свеклы

350 г картофеля

300 г белокочанной капусты

1 морковь

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

2 зубчика чеснока

1 лавровый лист

соль и черный перец

Сметана и укроп для подачи

Шаг 1. Залейте говядину холодной водой. Доведите до кипения, снимите пену и варите под приоткрытой крышкой на слабом огне 1,5–2 часа, пока мясо не станет мягким. Извлеките его из бульона, отделите от кости и нарежьте.

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. Картофель нарежьте кубиками, капусту нашинкуйте. Лук мелко нарежьте, морковь натрите. Свеклу натрите крупно или нарежьте тонкой соломкой.

Шаг 3. На половине масла обжарьте лук и морковь 5–6 минут. Добавьте томатную пасту и готовьте еще минуту.

Шаг 4. Отдельно на оставшемся масле прогрейте свеклу 3 минуты, добавьте лимонный сок и половник бульона. Накройте и тушите 15–20 минут до мягкости.

Шаг 5. В кипящий бульон положите картофель. Через 7 минут добавьте капусту и варите еще 7–10 минут, пока картофель не будет легко прокалываться ножом. Молодую капусту кладите ближе к концу этого этапа: ей достаточно нескольких минут.

Шаг 6. Верните мясо, добавьте обе заправки и лавровый лист.

Шаг 7. Посолите, поперчите и прогрейте 3–5 минут при слабом кипении. Выключите огонь, добавьте измельченный чеснок и оставьте борщ под крышкой на 15–20 минут. Подавайте со сметаной и укропом.

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Борщ со свиными ребрышками

700 г свежих свиных ребрышек

150 г копченых ребрышек

3 л воды

300 г свеклы

½ кочана капусты

300 г картофеля

1 морковь

1 луковица

2 ст. л. томатной пасты

1–2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. яблочного уксуса

2 зубчика чеснока

1 лавровый лист

соль и перец

Шаг 1. Разрежьте свежие ребрышки между костями, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену и варите на слабом огне 60–90 минут, пока мясо не начнет легко отделяться от костей. Если бульон слишком жирный, снимите часть жира ложкой.

. Обжарьте нарезанный лук и тертую морковь 5 минут. Добавьте тертую свеклу и готовьте еще 4 минуты. Вмешайте томатную пасту, уксус и половник бульона. Тушите под крышкой 15–20 минут, пока свекла не станет мягкой.

Шаг 3. Добавьте в бульон картофель кубиками. Через 7–8 минут положите нашинкованную капусту и варите до мягкости картофеля, примерно еще 8 минут. Если используете готовые копченые ребрышки, положите их вместе с капустой.

Шаг 4. Добавьте заправку, лавровый лист и перец. Прогрейте 5 минут на слабом огне и только потом посолите: копчености уже могут дать достаточно соли.

Шаг 5. Выключите огонь, добавьте рубленый чеснок и дайте борщу постоять 15 минут. Ребрышки можно подать на кости или снять мясо и вернуть его в кастрюлю.

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Постный борщ с фасолью

1 банка красной фасоли со слитой жидкостью

3 л овощного бульона

350 г свеклы

300 г картофеля

⅓ кочана капусты

1 луковица

1 морковь

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

2 зубчика чеснока

1 лавровый лист

соль и перец

Шаг 1. Консервированную фасоль слейте и промойте.

Шаг 2. Нарежьте картофель кубиками и положите в кипящий бульон.

Шаг 3. Через 7 минут добавьте нашинкованную капусту. Варите, пока картофель не станет мягким, еще примерно 7–10 минут.

Шаг 4. Тем временем обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь на масле до мягкости.

Шаг 5. Добавьте тертую свеклу, пасту, лимонный сок и 100–150 мл жидкости из кастрюли. Тушите под крышкой 15–20 минут.

Шаг 6. Переложите заправку в кастрюлю, добавьте фасоль и лавровый лист. Для более густого борща разомните вилкой 3–4 ложки фасоли перед тем, как вернуть ее в кастрюлю.

Шаг 7. Посолите, поперчите и варите 5 минут при слабом кипении. Снимите с огня, добавьте измельченный чеснок и настаивайте 15 минут. При подаче посыпьте укропом или петрушкой.

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Борщ с сушеными грибами

35–40 г сушеных белых грибов

3 л воды

300 г свеклы

300 г картофеля

300 г капусты

1 морковь

1 луковица

1–2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

1 лавровый лист

соль и черный перец

Шаг 1. Промойте грибы и залейте их 500 мл теплой воды на 30–40 минут.

Шаг 2. Выньте грибы и нарежьте. Настой процедите через мелкое сито с марлей, чтобы убрать песок, и перелейте в кастрюлю, оставив осадок на дне.

Шаг 3. Добавьте грибы и оставшуюся воду. Доведите до кипения и варите на слабом огне около 30 минут, до мягкости грибов.

Шаг 4. На масле обжарьте мелко нарезанный лук и тертую морковь 5 минут. Добавьте тертую свеклу, томатную пасту, лимонный сок и половник грибного отвара. Тушите под крышкой 15–20 минут.

Шаг 5. В кастрюлю с грибами положите картофель кубиками, а через 7 минут — нашинкованную капусту. Варите до мягкости картофеля. Добавьте свекольную заправку, лавровый лист, соль и перец. Прогрейте еще 5 минут на слабом огне.

Шаг 6. Дайте борщу настояться 15–20 минут. Попробуйте перед подачей: если вкусу не хватает кислинки, добавьте еще немного лимонного сока.

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Борщ с квашеной капустой

3 л мясного бульона

400 г квашеной капусты

1 стакан рассола

350 г картофеля

350 г свеклы

2 средние моркови

1 луковица

2 ст.л. томатной пасты

2 ст.л. растительного масла

лавровый лист, чеснок

соль и перец

отварная говядина или курица — по желанию

Шаг 1. Если капуста слишком кислая или соленая — ее надо промыть холодной водой и отжать.

Шаг 2. Нарубите крупными кусочками.

Шаг 3. Капусту потушите с парой половников бульона под крышкой в отдельной сковороде.

Шаг 4. Обжарьте нарезанный лук и тертую морковь на масле около 5 минут.

Шаг 5. Добавьте тертую свеклу, томатную пасту и половник бульона. Тушите под крышкой 15–20 минут. Уксус и лимонный сок пока не нужны — капуста сама даст кислинку.

Шаг 6. В горячий бульон положите нарезанный крупными кубиками картофель, отварите до мягкости.

Шаг 7. Когда картофель станет мягким, добавьте капусту и рассол, доведите до кипения, потом — свекольную заправку.

Шаг 8. Положите лавровый лист, перец, проварите все 5 минут.

Шаг 9. Выключите огонь, добавьте измельченный чеснок и черный перец. Дайте борщу настояться под крышкой 20 минут. Подавайте со сметаной и ржаным хлебом.