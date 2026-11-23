Вопрос о разделе загородного дома и участка при разводе часто становится самым острым в судебной практике, особенно если документы оформлены только на мужа или только на жену, а деньги в стройку и ремонт вкладывали годами. О том, как на самом деле делят дачную недвижимость и когда суд отступает от привычного правила «все пополам», aif.ru рассказал юрист Игорь Барыкин.

Главное правило раздела

Краткий ответ: если дача куплена в браке на общие деньги - ее, как правило, делят пополам, даже если она записана на одного супруга. Если она была личной, но в браке существенно улучшена за общие средства, второй супруг может претендовать на долю или компенсацию. А если строительство и ремонт оплачивались личными деньгами одного супруга, это может изменить доли. Заберут ли дачу за долги? Вся правда о том, что ждет участок и дом Подробнее

Когда дача считается общей

Совместно нажитым считается имущество, приобретенное супругами в браке за счет общих доходов, независимо от того, на чье имя оно оформлено и кто фактически внес деньги. К общим доходам относятся зарплата, доходы от бизнеса, пенсии, пособия и иные выплаты без специального целевого назначения.

Это относится и к даче: земельный участок, дом, баня, хозяйственные постройки, если они приобретены или созданы в браке за общие средства. Даже если договор купли-продажи и выписка из ЕГРН оформлены на мужа или жену, второй супруг вправе требовать раздела.

Пример: в браке супруги купили участок и построили дом, а регистрацию оформили на мужа. При разводе суд, как правило, признает дом и участок общими и разделит их по 1/2, если не доказано иное. Рискованная сделка. Какие ошибки нельзя допускать при покупке дачи Подробнее

Когда дача при разводе не делится

Дача может остаться личной собственностью одного супруга, если она:

- принадлежала ему до брака;

- получена по наследству, в дар, по приватизации или иной безвозмездной сделке;

- куплена в браке, но исключительно на личные средства - например, на деньги, полученные до брака, от продажи личной квартиры, по наследству или в дар;

- приобретена после фактического прекращения семейных отношений, если это удастся доказать.

Важно: сам факт, что дача записана на одного супруга, еще не доказывает, что она его личная. Напротив, если она куплена в браке, презюмируется общий характер имущества, пока не доказано происхождение личных денег. Жену не спросили. Почему опасно не брать согласие бывших на продажу жилья Подробнее

Если дача изначально была личной

Отдельная и очень частая ситуация: участок или дом принадлежали одному супругу до брака либо были ему подарены, а затем в браке за общие деньги строился дом, делался капитальный ремонт, подводились коммуникации.

Тогда сама дача обычно остается личной собственностью того, кому она принадлежала изначально. Но второй супруг может претендовать на часть стоимости или долю, если докажет, что общие средства существенно увеличили стоимость имущества. Это правило следует из статьи 37 Семейного кодекса РФ: имущество каждого из супругов может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Суд оценивает:

- размер вложений из общих денег;

- стоимость объекта до и после улучшений;

- насколько существенно выросла его стоимость;

- какие именно работы были сделаны: капитальный ремонт, пристройка, строительство дома, инженерные сети и т. п.

Например, если у жены был старый дом, а в браке на общие деньги к нему достроили второй этаж, провели газ и сделали капитальный ремонт, муж может получить долю либо денежную компенсацию - не обязательно ровно 50%, а с учетом реального вклада. Платила теща. Как делить жилье при разводе, если деньги давали родственники Подробнее

Имеет ли значение, кто платил за ремонт

Если ремонт, строительство или покупка материалов оплачивались в период брака из общих доходов, то источник денег не имеет решающего значения: считается, что вкладывали оба супруга, даже если формально платил только один. Домашний труд, уход за детьми и ведение хозяйства также признаются вкладом в общее имущество.

Но если один супруг докажет, что платил личными деньгами - добрачными накоплениями, наследством, подарком, средствами от продажи личного имущества, - эти вложения могут быть учтены. Тогда доли могут быть неравными: например, не 50/50, а 70/30 или в иной пропорции.

Практически важны документы: договоры подряда, чеки, банковские переводы, выписки, сведения о происхождении денег, акты выполненных работ, оценка стоимости объекта. Без доказательств суд обычно исходит из равенства долей.

Как на практике проходит раздел

Варианты раздела дачи:

- Доли по 1/2 каждому супругу - наиболее частый вариант для общей дачи.

- Передача дачи одному супругу с выплатой другому денежной компенсации, равной стоимости его доли.

- Неравные доли - если доказаны личные вложения одного супруга либо иные заслуживающие внимания обстоятельства.

- Супруги могут договориться сами и заверить соглашение о разделе имущества у нотариуса. Если договориться не получилось, вопрос решает суд.