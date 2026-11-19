Ситуация, когда родители при жизни переписывают загородный дом на одного из детей, а остальные братья и сестры узнают об этом постфактум и чувствуют себя обделенными, — один из самых частых поводов для семейных конфликтов. О том, можно ли в таком случае отменить дарственную, на какие обстоятельства в первую очередь смотрят судьи и в какие сроки нужно уложиться, чтобы подать иск, aif.ru рассказала адвокат Лилия Каттакулова.

Кто решает судьбу имущества и почему важно состояние дарителя

Договор дарения — один из наиболее распространенных видов гражданско-правовых договоров. Рассмотрим ситуацию, когда родители подарили дачу одному из детей, а остальные родственники полагают, что их интересы были ущемлены. Что необходимо учитывать при заключении и оспаривании такой сделки?

Ключевой фигурой в договоре дарения выступает даритель. Именно он самостоятельно решает, кому и какое имущество передать в дар. При этом согласие лица, которому предназначается подарок, не является обязательным условием сделки: у одаряемого есть право отказаться от принятия дара.

Поскольку инициатива дарения исходит от дарителя, большое значение имеет его фактическое состояние на момент оформления договора — физическое, эмоциональное, психологическое и финансовое. Эти обстоятельства особенно важны, когда третьи лица пытаются оспорить дарение, считая, что их права были нарушены. Дареному имуществу в налоги не смотрят. Как не разориться на щедром подарке Подробнее

На что обращает внимание суд при оспаривании сделки

При рассмотрении спора о действительности договора дарения суд исследует обстоятельства, при которых сделка была совершена. В частности, выясняется, не находился ли даритель под влиянием другого человека, осознавал ли он характер и последствия своих действий. Особое внимание уделяется медицинским документам и сведениям о состоянии здоровья дарителя в период оформления сделки. Если такие материалы имеются, суд может назначить медико-психологическую экспертизу, чтобы установить, способен ли был гражданин понимать значение собственных действий и руководить ими. От поломки до битья. Названы пять причин, которые обнуляют дарственную Подробнее

Роль нотариуса, возраст дарителя и защита от мошенников

Даритель вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом по собственному усмотрению. Закон не обязывает его учитывать мнение родственников или делить недвижимость между всеми детьми: решение принимается исходя из личного волеизъявления собственника. Вместе с тем споры вокруг дарения между близкими родственниками встречаются нередко. Однако необходимо учитывать, что дарение недвижимости обычно оформляется в нотариальной форме. Нотариус, как участник гражданского оборота, несет ответственность, в том числе уголовную, если будет установлено нарушение волеизъявления дарителя. Поэтому перед удостоверением сделки нотариус, как правило, выясняет, понимает ли гражданин смысл совершаемых действий и отсутствует ли давление со стороны третьих лиц.

В последние годы повышенное внимание уделяется возрасту дарителя и внезапности совершения сделки. Это связано с ростом числа мошеннических схем, связанных с отчуждением недвижимости пожилыми гражданами. В результате процедуры регистрации сделок с недвижимостью стали более тщательными, а дача, как объект недвижимости, также подпадает под дополнительные проверки. Вместо суда и полиции. Зачем нотариусу «тревожный чемоданчик» Подробнее

В какие сроки можно обратиться в суд

Второй значимый аспект — срок, в течение которого можно обратиться в суд. Если лицо считает, что договор дарения нарушил его права или лишил его имущества, на которое оно претендует, срок для признания сделки недействительной зависит от ее правовой природы. По общему правилу, для оспоримых сделок срок исковой давности составляет один год, а для ничтожных — три года. При этом максимальный предел для лиц, не являющихся стороной сделки, составляет десять лет со дня начала исполнения сделки. Таким образом, конкретный срок определяется основанием, по которому сторона обращается в суд. В большинстве случаев речь идет именно об оспоримых сделках, по которым срок составляет один или три года. Десятилетний предел установлен как общий ориентир: предполагается, что за это время лицо, чьи права нарушены, объективно должно было узнать о совершенной сделке.