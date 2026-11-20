Уведомление об изъятии участка для государственных или муниципальных нужд часто становится для владельца неприятным сюрпризом, а предложенная сумма компенсации редко радует. О том, из чего на самом деле складывается справедливое возмещение, где чаще всего занижают цену и как отстоять свои деньги в переговорах или суде, aif.ru рассказал адвокат Эмин Гейдаров.

Из чего складывается честная компенсация

Решение об изъятии участка под дорогу, школу или инженерные сети обычно приходит неожиданно. Вместе с ним собственник получает проект соглашения с суммой, которая часто оказывается заметно ниже его ожиданий. Отказаться от изъятия, если оно законно, не получится. А вот добиться справедливой суммы вполне реально.

Порядок изъятия установлен главой VII.1 Земельного кодекса РФ. Размер возмещения складывается не только из рыночной стоимости земли. В него входят стоимость дома и других построек, многолетних насаждений, а также убытки собственника, включая упущенную выгоду (ст. 56.8 ЗК РФ). Сюда относятся расходы на переезд, поиск и оформление нового участка, неустойки по договорам, которые придется досрочно расторгнуть. Для бизнеса это может быть доход, который он не получит из-за остановки работы. На практике именно эти позиции из отчета чаще всего «теряются».

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Как проверить отчет оценщика

Сумму определяет оценщик, которого нанимает сторона, изымающая участок. Его отчет прикладывается к проекту соглашения. Поэтому первое, что нужно сделать, — это внимательно его прочитать. Проверьте дату оценки, подобранные аналоги, учтены ли все постройки, коммуникации, насаждения и убытки. Нередко для сравнения берут участки в худшем месте или без подведенных сетей, и стоимость получается ниже реальной.

Что делать, если вы не согласны с суммой

Если сумма вас не устраивает, не подписывайте соглашение. Закажите собственную независимую оценку и направьте свои предложения об изменении условий. Если в течение 90 дней после получения проекта соглашение не заключено, изымающий орган вправе обратиться в суд (ст. 56.10 ЗК РФ). Это не повод для паники. В суде собственник может ходатайствовать о судебной экспертизе, и по ее результатам размер возмещения нередко увеличивается. Расходы на экспертизу обычно несопоставимы с разницей, которую удается отсудить.

Можно ли оспорить само решение об изъятии

Отдельно проверьте само решение об изъятии. Оно должно быть основано на документах территориального планирования или проекте планировки и содержать конкретную цель. Если основания нет или нарушена процедура, решение можно оспорить в суде в течение трех месяцев с момента, когда вы о нем узнали.

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Чего делать точно не стоит (и что сделать нужно)

После получения уведомления не стоит спешно строить или делать дорогой ремонт в расчете на рост компенсации. Затраты на улучшения, сделанные после решения об изъятии, по закону, как правило, не возмещаются. Лучше потратить это время на сбор документов: правоустанавливающих бумаг, технических паспортов, чеков на строительство, договоров с арендаторами и контрагентами. Все это пригодится, чтобы подтвердить реальную стоимость имущества и убытки.

Альтернатива деньгам

Вместо денег собственник может договориться о предоставлении другого участка или помещения. Это стоит обсудить с изымающим органом на этапе переговоров, особенно если найти равноценную замену самостоятельно будет сложно.