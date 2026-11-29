На 75-м году жизни скончался бывший артист Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Александр Фролов. Он посвятил сцене более 40 лет.

Фролов окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт, после чего по распределению попал в Коласовский театр. За годы работы он сыграл десятки ролей в постановках по произведениям белорусских, русских и зарубежных драматургов.

Среди наиболее известных его работ — роли в спектаклях «Вишневый сад», «Женитьба», «Дикая охота короля Стаха», «Нестерка» и «Порог». Среди них были как классические, так и современные постановки.

«Артист выделялся широтой творческого диапазона, высокой правдой сценического существования, отличался искренностью и непосредственностью актёрской игры», — сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа.

Также Фролов играл в кино. В 1980 году он снялся в телесериале Государственная граница.

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