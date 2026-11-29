В США умер Майк Лав — один из основателей легендарной рок-группы Beach Boys и ее фронтмен. Музыканту было 85 лет. О его смерти сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на заявление представителя артиста.

«Майк Лав, сооснователь Beach Boys, благодаря которому группа прожила 65 лет, скончался в 85 лет», — говорится в публикации.

Представитель музыканта Кэти Альтман уточнила, что Лав умер в субботу вечером в окружении родных. Причина смерти не сообщается. При этом телеканал NBC со ссылкой на людей из окружения артиста утверждает, что в последнее время он боролся с заболеванием.

В июне 2025 года не стало еще одного основателя Beach Boys — Брайана Уилсона. Он умер в возрасте 82 лет.

Группа Beach Boys появилась в 1961 году в Лос-Анджелесе. Помимо Майка Лава и Брайана Уилсона, в первоначальный состав вошли братья последнего Деннис и Карл Уилсоны, а также их друг Алан Джардин. В 1988 году коллектив включили в Зал славы рок-н-ролла. В 2001 году Beach Boys получили премию «Грэмми».

Ранее в Праге на 86-м году жизни скончалась известная балерина Марта Дроттнерова.