Бывший защитник сборной СССР по футболу, участник чемпионата мира 1966 года и экс-игрок «Зенита» Василий Данилов умер в возрасте 85 лет. Об этом в субботу сообщила пресс-служба петербургского клуба.

Причины смерти легендарного футболиста не называются.

«Зенит» выразил соболезнования родным и близким Данилова.

За клуб Данилов играл большую часть своей карьеры - с 1961 по 1968 год. Также он выступал за московский «Локомотив». За сборную СССР Данилов сыграл 23 матча, 4 из них пришлись на чемпионат мира – 1966. Тогда сборная СССР заняла четвертое место.

Данилов пять раз входил в число 33 лучших игроков страны, был рекордсменом «Зенита» по количеству забитых матчей за сборную СССР. В 1997 году он первым из футболистов получил звание заслуженного мастера спорта России.

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