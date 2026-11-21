Заслуженный артист России Владимир Устинов умер 20 ноября 2026 года в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил Рязанский театр юного зрителя, где актёр служил с 1974 года. В театре рассказали, что Устинов ушёл из жизни после продолжительной болезни.

От чего умер Владимир Устинов?

Сын актёра Денис Устинов рассказал aif.ru, что у его отца было заболевание лёгких, а также рак желудка. По словам собеседника издания, примерно за год до смерти актёр потерял супругу и после этого заметно сдал. Владимир Устинов и его жена поженились в феврале 1969 года и прожили вместе больше полувека.

Где начинал карьеру Владимир Устинов?

Владимир Петрович Устинов родился 1 апреля 1942 года в Верещагине Пермской области. В Перми он занимался в одной театральной школе с Геннадием Кирилловым. До переезда в Рязань Устинов работал в Кизеловском театре драмы и Пермском ТЮЗе. В 1974 году он вошёл в труппу Рязанского театра юного зрителя, а в 1998-м ему присвоили звание заслуженного артиста России. Умер монтажер «Бумера» и «Аритмии» Иван Лебедев: что известно, похороны Подробнее

Какие роли сыграл Владимир Устинов?

Одной из самых запомнившихся работ Устинова коллеги называли роль графа де Рошфора в спектакле «Три мушкетёра». Он также играл Жака Паганеля в «Детях капитана Гранта», доктора Мортимера в «Собаке Баскервилей» и Акелу в «Маугли». В его репертуаре были Труффальдино в комедии «Слуга двух господ», Сол Бозо в «Дорогой Памеле» и Прижнюк в спектакле «В списках не значился» по книге Бориса Васильева.

Почему коллеги назвали его «царём всея Соборной»?

В апреле 2017 года, когда Устинову исполнилось 75 лет, он вышел на сцену Театра на Соборной в сказке «Царевна-лягушка». После спектакля коллеги устроили юбиляру шуточную коронацию. Для него поставили импровизированный трон и провозгласили «царём всея Соборной». Директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов, который десять лет работал с Устиновым в ТЮЗе, подарил ему удочку и пожелал поймать золотую рыбку. Умерла актриса из «Брата 2» Янина Когут: что известно об артистке Подробнее

На юбилей пришли и ученики Устинова из детской театральной студии при рязанской школе № 63. К тому времени актёр занимался там с ребятами уже 35 лет. Главный режиссёр Театра на Соборной Марина Есенина завершила вечер словами: «Владимир Петрович, Вы наше всё!».

Когда и где простятся с Владимиром Устиновым?

Прощание с актёром назначено на понедельник, 23 ноября, в 11:00. Церемония пройдёт в Рязанском ТЮЗе — Театре на Соборной. Владимира Устинова похоронят на Успенском кладбище в Рязани.

Источники:

https://rv-ryazan.ru/

https://www.rosbalt.ru/