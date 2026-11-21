Заслуженный артист России Владимир Устинов умер на 85-м году жизни. В эксклюзивном комментарии aif.ru его сын Денис Устинов рассказал о причине смерти.

«У отца были проблемы с легкими, он очень много лет курил. Сейчас выяснилось, что у него и рак желудка был», — поделился он.

Собеседник издания добавил, что похороны пройдут 23 ноября.

Владимир Устинов служил в рязанском ТЮЗе с 1974 года. За более чем полвека он создал свыше 80 образов. Его коллеги назвали одними из самых запомнившихся ролей Акелу и графа де Рошфора.