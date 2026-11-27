Около года российский актер театра и кино Владимир Мельников, известный по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», боролся с онкологией, умирал он тяжело в больнице, рассказал aif.ru его коллега по сцене, актер Русского духовного театра «ГЛАС» Андрей Лавров.

Как сообщалось, Мельников скончался 26 ноября на 73-м году жизни.

«Боролся он с онкологией больше года, умирал мучительно в паллиативном отделении», — рассказал Лавров.

По его словам, в последние дни актеру врачи намеренно вводили сильнодействующие препараты, чтобы он находился в состоянии глубокого покоя.

«Похоронами в основном занимается гражданская жена Владимира Николаевича, дочка не сможет приехать, так как живет в Одессе. Поддержку оказала дирекция театра "ГЛАС"», — сообщил собеседник издания.

Лавров отметил, что начал работать в театре, когда Мельников уже не выходил на сцену.

«С прошлой зимы меня начали вводить на его роли в спектаклях», — уточнил Лавров.

Как сообщалось, прощание и похороны Владимира Мельникова состоятся 28 ноября.

Мельников окончил ГИТИС в 1986 году. До прихода в театр «ГЛАС» он работал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, а также в Московском драматическом театре на Перовской. В труппу «ГЛАСа» актер вошел в 2013 году.

За время работы в театре «ГЛАС» артист исполнил ряд ролей в постановках. Среди них — Земляника в «Ревизоре», Гаврила в «Селе Степанчикове…», Поэт в «Черной книге», Генерал и дед Николая Петровича в спектакле «Живы будем — не помрем!», Франко в «Дитя души» и Боярин в «Корсунской легенде». Кроме того, Мельников участвовал в сказочных постановках для детей.

За служение искусству и Отечеству актер был награжден орденом «За заслуги перед Родиной и Отечеством» Союза ветеранов Афганистана.