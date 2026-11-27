Российский актер театра и кино Владимир Мельников, известный по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», умер 26 ноября. О его смерти сообщил Русский духовный театр «ГЛАС».

В театре выразили соболезнования родным и близким артиста, отметив его преданность профессии, душевную теплоту и искренность. Коллеги подчеркнули, что за годы работы Мельников стал близким человеком для коллектива и любимым артистом зрителей.

Информацию о дате, времени и месте прощания и отпевания театр пообещал разместить позднее на официальном сайте.

Мельников окончил ГИТИС в 1986 году. До прихода в театр «ГЛАС» он работал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, а также в Московском драматическом театре на Перовской. В труппу «ГЛАСа» актер вошел в 2013 году.

За время работы в театре артист исполнил ряд ролей в постановках. Среди них — Земляника в «Ревизоре», Гаврила в «Селе Степанчикове…», Поэт в «Черной книге», Генерал и дед Николая Петровича в спектакле «Живы будем — не помрем!», Франко в «Дитя души» и Боярин в «Корсунской легенде». Кроме того, Мельников участвовал в сказочных постановках для детей.

За служение искусству и Отечеству актер был награжден орденом «За Заслуги перед Родиной и Отечеством» Союза ветеранов Афганистана.

Ранее умерла актриса из «Глухаря» Надежда Серая.