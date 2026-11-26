Умер актер Бангис Счастливый, известный по ролям в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Ему было 62 года, узнал aif.ru.

«Бангис умер 23 ноября», - сообщили aif.ru в окружении артиста.

При рождении актера назвали Бангис Счастливый. Он родился 6 октября 1964 года. Позже он сменил имя на Амара Бангура II.

Он рос в Тольятти и, по его собственным воспоминаниям, был одним из первых темнокожих детей в городе — местной знаменитостью.

Бангис Счастливый снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и других, также он занимался музыкой и пробовал себя в литературе.