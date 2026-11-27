Причиной смерти российского актер театра и кино Владимира Мельникова, известного по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский» стала онкология, сообщили aif.ru в окружении артиста.

Мельников скончался 26 ноября на 73 году жизни. С 2013 года он служил в Русском духовном театре «ГЛАС».

Как рассказали aif.ru, Мельников умер после продолжительной болезни, произошло это в больнице.

«Владимир Петрович в течение последнего года в театр уже не приходил. У него была онкология», — отметил собеседник издания.

Мельников окончил ГИТИС в 1986 году. До прихода в театр «ГЛАС» он работал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, а также в Московском драматическом театре на Перовской. В труппу «ГЛАСа» актер вошел в 2013 году.

За время работы в театре «ГЛАС» артист исполнил ряд ролей в постановках. Среди них — Земляника в «Ревизоре», Гаврила в «Селе Степанчикове…», Поэт в «Черной книге», Генерал и дед Николая Петровича в спектакле «Живы будем — не помрем!», Франко в «Дитя души» и Боярин в «Корсунской легенде». Кроме того, Мельников участвовал в сказочных постановках для детей.

За служение искусству и Отечеству актер был награжден орденом «За Заслуги перед Родиной и Отечеством» Союза ветеранов Афганистана.