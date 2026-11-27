Похороны актера театра и кино Владимира Мельникова, известного по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», состоятся 28 ноября. Церемония прощания пройдет в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Как сообщалось, Мельников скончался 26 ноября на 73 году жизни. С 2013 года он служил в Русском духовном театре «ГЛАС». Причиной смерти, как стало известно aif.ru, стала онкология.

«Церемония прощания пройдет в церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в 11:30», — сообщил aif.ru коллега по сцене и товарищ актера Дмитрий Крючков.

Похоронят Мельникова на Богородском кладбище.

«Потрясающий русский актёр в полном смысле этого слова, поэт и музыкант, когда-то служивший в морской пехоте. Настоящий патриот и хороший товарищ», — поделился Крючков.

Мельников окончил ГИТИС в 1986 году. До прихода в театр «ГЛАС» он работал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, а также в Московском драматическом театре на Перовской. В труппу «ГЛАСа» актер вошел в 2013 году.

За время работы в театре «ГЛАС» артист исполнил ряд ролей в постановках. Среди них — Земляника в «Ревизоре», Гаврила в «Селе Степанчикове…», Поэт в «Черной книге», Генерал и дед Николая Петровича в спектакле «Живы будем — не помрем!», Франко в «Дитя души» и Боярин в «Корсунской легенде». Кроме того, Мельников участвовал в сказочных постановках для детей.

За служение искусству и Отечеству актер был награжден орденом «За заслуги перед Родиной и Отечеством» Союза ветеранов Афганистана.