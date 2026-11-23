В московском кинотеатре «Художественный» премьера — Владимир Бортко представил сериал «Сталин», посвящённый последним годам Генсека, определявшего лицо Советского Союза на протяжении нескольких десятилетий. Представлял сериал сам режиссер, а среди гостей мероприятия были исполнители главных ролей — среди них сыгравший заглавного героя Игорь Миркурбанов, Виктор Сухоруков, воплотивший на экране образ Никиты Хрущева, и Александр Яцко, исполнивший роль Лаврентия Берии.

Сухоруков в беседе с aif.ru напомнил, что играл Хрущева дважды — в 2005 году в сериале Юрия Кары «Звезда эпохи» и в 2011-м в сериале «Фурцева».

«Когда меня Бортко позвал, я думал отказаться. Но всё же согласился и приложил все свои знания, умения и свой артистический талант, чтобы сыграть этого персонажа достойно», — поделился актер.

Кадр из сериала «Сталин». Фото: КИОН

Сухоруков добавил, то не хотел повторяться, но в итоге в «Сталине» Хрущев стал совсем другим, не таким, как в предыдущих проектах.

«В сериале Хрущев более солидный. Знаете, раньше я чаще руководствовался штампами — кукурузник, туфля и прочая придурошность. Здесь я серьёзен, и помог в этом Бортко, который сказал: „Какая кукуруза? Какая туфля? Хрущев занял место вождя, который 30 лет правил великой страной. Это личность очень серьёзная“», — объяснил Сухоруков.

Это напутствие и определило характер роли Хрущева.

«Я пошёл по пути серьёзного, опасного, маленького, но очень гадливого человека», — вспомнил актер.

Кадр из сериала «Сталин». Фото: КИОН

Также в зале можно было увидеть Константина Богомолова, Владимира Познера с супругой Надеждой Соловьевой, Марата Башарова, Дмитрия Диброва и других известных актеров и медиаперсон.

Владимир Бортко прославился как режиссер ещё в СССР в 1980-е годы, когда снял фильмы «Блондинка за углом» и «Единожды солгав». После экранизации романа Михаила Булгакова «Собачье сердце» в 1988-м за Бортко закрепилась слава главного отечественного специалиста по творчеству этого писателя. Эту славу он закрепил в 2005 году, выпустив десятисерийный фильм «Мастер и Маргарита» — одну из самых подробных экранизаций романа Булгакова в кино. Также среди его работ — несколько эпизодов сериала «Улицы разбитых фонарей», первые сезоны «Бандитского Петербурга», масштабный эпик «Тарас Бульба».

В последние годы Бортко был депутатом Госдумы, работал в комитете по культуре. «Сталин» — его возвращение в кино после почти десятилетнего перерыва.

Как рассказал Сухоруков, сценарий этого сериала был готов около десяти лет назад: «Я вошёл в эту историю как актёр. И сразу замечу, что Игорь за роль Сталина заслуживает Государственной премии!»

Сериал состоит из 6 серий, и это полноценный байопик. После Победы, в 1945 году, Сталин (Игорь Миркурбанов) уже достиг высшего положения в партии и в стране, его уважают на международной арене, но при этом капиталистический мир готовит новую войну с использованием уже ядерного оружия. Берия (Александр Яцко) получает задание ускорить советский ядерный проект и доводит его до создания своей атомной бомбы, но во властных структурах СССР накопилось слишком много противоречий, которые могут закончиться только со смертью всесильного вождя... Впрочем, экскурсы в юность Сталина в повествовании тоже присутствуют.

Показ первых серий «Сталина» состоится в онлайн-кинотеатре «Кион» 26 ноября, когда зрителям будут доступны первые три серии, а полностью фильм выйдет 3 декабря — за несколько дней до премьеры сериала на РЕН-ТВ.